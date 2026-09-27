Hoa hậu Tiểu Vy công khai ảnh thân mật bên Quốc Anh

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt, được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau nhiều năm hoạt động, người đẹp sinh năm 2000 vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc nổi bật và liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí.

Mới đây, Tiểu Vy thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh tham gia một chương trình. Đáng chú ý, người đẹp xuất hiện bên cạnh Quốc Anh, cả hai tương tác thân thiết và thoải mái, nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Tiểu Vy và Quốc Anh hội ngộ khi tham gia một chương trình.

Trong loạt ảnh mới, Tiểu Vy và Quốc Anh cùng diện trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung, nổi bật. Cả hai ngồi cạnh nhau, tạo dáng và có những khoảnh khắc tương tác tự nhiên trước ống kính.

Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình của Tiểu Vy và Quốc Anh, đồng thời thích thú trước những khoảnh khắc cả hai sánh đôi. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhờ sự kết hợp ăn ý khi xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, Tiểu Vy và Quốc Anh hiện chỉ là những đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng có dịp hợp tác trong bộ phim Bộ Tứ Báo Thủ. Màn kết hợp của Tiểu Vy và Quốc Anh nhận được sự chú ý bởi cả hai thể hiện tương tác tự nhiên, góp phần tạo nên những khoảnh khắc được khán giả yêu thích trong phim.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu Tiểu Vy.

Sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 và lọt Top 30. Dù không giành được vị trí cao nhất, người đẹp vẫn ghi dấu ấn trong hành trình quốc tế nhờ ngoại hình nổi bật và sự tự tin khi tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Trở về sau Miss World, Tiểu Vy duy trì hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, hoa hậu và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang. Người đẹp cũng có sự thay đổi đáng chú ý trong phong cách khi ngày càng theo đuổi hình ảnh trưởng thành, đa dạng hơn.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Tiểu Vy còn từng bước thử sức với diễn xuất. Việc tham gia các dự án phim điện ảnh giúp nàng hậu có thêm cơ hội khám phá khả năng của bản thân, đồng thời tiếp cận khán giả ở một vai trò mới.

Đặc biệt, màn kết hợp cùng Quốc Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ giúp Tiểu Vy nhận được thêm sự quan tâm từ công chúng. Dù còn nhiều điều phải chứng minh khi bước sang lĩnh vực diễn xuất, những nỗ lực của người đẹp vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả.

Hoa hậu Tiểu Vy duy trì sức hút sau 8 năm đăng quang.