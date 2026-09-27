Nâng niu lời yêu thương bằng âm nhạc

Ê-kíp thực hiện minishow “Nâng niu lời yêu thương”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mới đây, tại Hà Nội, Hà Ny cùng em gái là thạc sĩ piano, nhạc sĩ Trúc Vy và các nghệ sĩ thực hiện minishow “Nâng niu lời yêu thương”. Chương trình giới thiệu các ca khúc thuộc hai album “Ngàn tình yêu cho con” và “Nâng niu”, do Trúc Vy và Hà Ny sáng tác.

Những ca khúc trong chương trình được xây dựng theo hướng tiết chế về hình thức biểu diễn, chú trọng giọng hát, piano và nội dung ca từ. Tình cảm gia đình, sự quan tâm giữa con người với con người, lòng biết ơn là những chủ đề được khai thác xuyên suốt.

Sau một thời gian hoạt động với phong cách Pop, Rock và Pop Dance, chị lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng hơn, hướng âm nhạc vào đời sống. Khái niệm “Nurturing Music” (âm nhạc nuôi dưỡng) được chị sử dụng để gọi tên hướng đi này, với mong muốn âm nhạc có thể tạo ra những khoảng thời gian thư giãn và kết nối.

Hà Ny bắt đầu học và hoạt động âm nhạc từ nhỏ, sau đó theo học khoa thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2008, chị tham gia Vietnam Idol và lọt Top 7 nữ. Giai đoạn sau đó, nữ ca sĩ theo đuổi phong cách Pop, Rock và Pop Dance. Sau 10 năm học tập, sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh, chị chuyển ra Hà Nội và tiếp tục công việc ca hát.

Quang cảnh chương trình “Nâng niu lời yêu thương”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự thay đổi trong cách lựa chọn âm nhạc được Hà Ny lý giải từ những chuyển biến trong đời sống và quá trình làm nghề. Nếu giai đoạn đầu thiên về năng lượng, cá tính sân khấu, các sản phẩm gần đây có xu hướng giảm bớt yếu tố trình diễn để tập trung vào cảm xúc và câu chuyện trong ca khúc. Hai chị em cùng sáng tác, xây dựng ý tưởng và biểu diễn.

Ê-kíp cho biết, hệ thống âm thanh và nhạc cụ được hiệu chỉnh theo tần số 432Hz, được lựa chọn với mục tiêu tạo trải nghiệm âm thanh hài hòa, dễ chịu. Đây là lựa chọn riêng về kỹ thuật và cách thức tổ chức chương trình.

Hệ thống âm thanh và nhạc cụ được hiệu chỉnh theo tần số 432Hz. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dự án âm nhạc gắn với một số hoạt động dành cho người cao tuổi, người khuyết tật. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đáng chú ý, dự án âm nhạc mới của Hà Ny còn gắn với một số hoạt động dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm khán giả khác. Qua đó, nữ ca sĩ hướng tới việc đưa âm nhạc ra khỏi phạm vi một sản phẩm biểu diễn, để trở thành phương thức giao tiếp và chia sẻ trong đời sống.

Sau chương trình tại Hà Nội, ê-kíp dự tính tiếp tục thực hiện một đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/12. Chương trình được kỳ vọng là dịp gặp mặt, tri ân thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đã đồng hành với chị trong thời gian học tập và hoạt động nghệ thuật tại thành phố, đồng thời tiếp tục giới thiệu các sáng tác trong hai album “Ngàn tình yêu cho con” và “Nâng niu”.