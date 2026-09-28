Tình cảnh của NSƯT Hữu Châu ở Tây Tạng sau khi đòi nợ Hồng Đào 500 triệu

Cách đây chưa lâu, NSƯT Hữu Châu bất ngờ công khai đòi nợ Hồng Đào số tiền 500 triệu đồng. Gọi đồng nghiệp bằng tên nhân vật bà Mũi trong Lên Hương, nam nghệ sĩ hài hước viết: “Nè bà Mũi! Bà chưa trả tôi 500 triệu nghe bà Mũi. Tôi đi la làng khắp các rạp trên toàn quốc mấy ngày thứ bảy, chủ nhật này à. Định quỵt hay gì?”.

NSƯT Hữu Châu có màn đòi nợ công khai Hồng Đào cách đây chưa lâu.

Màn tương tác nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là tình tiết mang tính chất vui vẻ giữa hai nghệ sĩ để quảng bá cho Lên Hương - dự án điện ảnh có sự tham gia của cả Hữu Châu và Hồng Đào. Vì vậy, khoản tiền 500 triệu đồng được nhắc đến không phải câu chuyện nợ nần ngoài đời giữa hai nghệ sĩ.

Sau màn đòi nợ đồng nghiệp, NSƯT Hữu Châu lại khiến khán giả bất ngờ khi sang Tây Tạng du lịch. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến đi, cho thấy một diện mạo khá thư thả và tận hưởng.

Trong một khoảnh khắc mới đây, NSƯT Hữu Châu xuất hiện giữa khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. Nam nghệ sĩ diện áo khoác giữ ấm, đội mũ và quàng khăn, tươi cười rạng rỡ trước những chiếc xe cũng phủ một lớp tuyết dày. Không khí lạnh và khung cảnh trắng xóa tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với hình ảnh quen thuộc của nam nghệ sĩ trên sân khấu hay màn ảnh.

NSƯT Hữu Châu cập nhật tình hình ở Tây Tạng mới đây.

Ở một hình ảnh khác, NSƯT Hữu Châu ngồi trước một công trình mang đậm màu sắc kiến trúc địa phương. Nam nghệ sĩ diện trang phục đơn giản gồm áo khoác, quần jeans, giày thể thao, quàng khăn và đeo kính râm. Dù không tạo dáng cầu kỳ, khoảnh khắc đời thường này vẫn nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong thái thoải mái của nam nghệ sĩ.

Những hình ảnh về chuyến đi Tây Tạng liên tục được NSƯT Hữu Châu chia sẻ trên trang cá nhân.

Chuyến đi Tây Tạng của NSƯT Hữu Châu vì thế cũng trở thành một điểm nhấn thú vị sau màn đòi nợ Hồng Đào. Nếu trước đó nam nghệ sĩ khiến khán giả bật cười với câu chuyện 500 triệu đồng của bà Mũi thì hiện tại, hình ảnh Hữu Châu giữa tuyết trắng lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác, thư thả, vui vẻ và tận hưởng hành trình khám phá vùng đất mới.

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thích thú trước những hình ảnh được nam nghệ sĩ chia sẻ, đồng thời không khỏi ghen tị khi Hữu Châu có dịp trải nghiệm khung cảnh Tây Tạng giữa thời tiết lạnh giá. Với những khoảnh khắc đời thường được cập nhật, chuyến đi của NSƯT Hữu Châu tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng, bên cạnh câu chuyện 500 triệu đồng từng gây xôn xao cách đây chưa lâu.