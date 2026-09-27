Taylor Swift bị công kích

Taylor Swift vừa trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận mới về âm nhạc sau khi Todd Rundgren thẳng thắn chỉ trích nữ ca sĩ, thậm chí gọi cô là “hiện thân của sự tầm thường” và cho rằng có người tin rằng cô đã “phá hỏng âm nhạc”.

Trong cuộc phỏng vấn với Vulture, Todd Rundgren được hỏi nếu thực hiện một album mang tính châm biếm ở thời điểm hiện tại, ông sẽ lựa chọn nghệ sĩ đương đại nào làm đối tượng. Câu hỏi này xuất phát từ câu chuyện liên quan đến album kinh điển Bat Out Of Hell của Meat Loaf, dự án mà Rundgren từng tham gia sản xuất và cho biết một phần ý tưởng khi thực hiện là nhằm nhại lại phong cách của Bruce Springsteen.

Nếu thực hiện một dự án tương tự vào năm 2026, Rundgren không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời: Taylor Swift.

“Tất nhiên là Taylor Swift rồi. Có người cho rằng cô ấy đã hủy hoại âm nhạc”, ông nói. Nam nghệ sĩ sau đó cho rằng sức ảnh hưởng của Swift là một hiện tượng có thể lý giải, nhưng bản thân ông không đánh giá cao những gì nữ ca sĩ đang đại diện.

“Đối với tôi, Taylor Swift là hiện thân của sự tầm thường”, Rundgren nhận xét.

Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất kỳ cựu tiếp tục đưa ra quan điểm về sự thay đổi của thị trường nhạc pop từ thập niên 1990. Theo ông, việc các nữ nghệ sĩ ngày càng thống trị dòng nhạc đại chúng có liên quan đến sự thay đổi trong thói quen chi tiêu của khán giả nam trẻ tuổi.

Rundgren cho rằng từ những năm 1990, nhiều nam giới trẻ bắt đầu dành tiền cho trò chơi điện tử thay vì mua đĩa nhạc. Điều này buộc ngành công nghiệp âm nhạc phải tìm kiếm một nhóm khán giả tiêu dùng mới, trong đó có các cô gái trẻ.

“Đây là thời đại của các nữ nghệ sĩ. Những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay đều là nữ nghệ sĩ, và đó là nhờ trò chơi điện tử”, ông nói.

Nam nghệ sĩ sau đó nhắc đến Taylor Swift, Lady Gaga và Pink khi phân tích sự thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, ông dành đánh giá tích cực hơn cho Lady Gaga, gọi cô là một “nhạc sĩ thực thụ” và nhấn mạnh khả năng chơi piano được đào tạo bài bản.

Với Taylor Swift, Rundgren đưa ra hàng loạt nhận xét gay gắt. Ông cho rằng nữ ca sĩ không phải một giọng hát xuất sắc, không phải nhạc sĩ giỏi và cũng không nổi bật về khả năng vũ đạo. Theo ông, một trong những điều Swift làm tốt nhất chỉ là “nuôi tóc dài”.

Những phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Rundgren không phải một cái tên xa lạ với lịch sử âm nhạc. Ông đã hoạt động hơn sáu thập kỷ với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất, từng tham gia những dự án đáng chú ý như Bat Out Of Hell của Meat Loaf, album đầu tay của New York Dolls và Skylarking của XTC.

Đáng chú ý, những nhận xét của Rundgren xuất hiện ngay thời điểm Swift tiếp tục mở rộng kỷ nguyên The Life Of A Showgirl. Phiên bản mở rộng The Life Of A Showgirl: The Encore vừa được giới thiệu với bốn ca khúc mới, gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon.

Swift cũng chuẩn bị giới thiệu MV Patient Zero do chính cô đạo diễn, với sự góp mặt của Dakota Johnson và Colin Farrell tại lễ trao giải MTV VMAs.

The Life Of A Showgirl trước đó nhận phản hồi trái chiều từ giới phê bình. NME chấm album ba sao, ghi nhận những khoảnh khắc mang đậm màu sắc Taylor Swift nhưng cho rằng một số tác phẩm trước đây của nữ ca sĩ có tính đột phá rõ nét hơn.

Về phần mình, Swift từng khẳng định cô không quá bận tâm trước những đánh giá trái chiều. “Tôi rất tôn trọng ý kiến chủ quan của mọi người về nghệ thuật - tôi không phải là cảnh sát nghệ thuật”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cô cũng nhấn mạnh rằng mỗi người đều có quyền cảm nhận nghệ thuật theo cách riêng. Vì vậy, những lời nhận xét gay gắt từ Rundgren tiếp tục trở thành một góc nhìn cá nhân trong cuộc tranh luận kéo dài về giá trị nghệ thuật và sức ảnh hưởng của Taylor Swift.