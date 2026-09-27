'Siêu sao nhạc đồng quê' Maren Morris khoe vóc dáng 'hút hồn cõi mạng'

Trong một bài đăng gần đây trên Instagram, nữ ca sĩ nhạc đồng quê 36 tuổi đã chia sẻ những bức ảnh từ chuyến đi Bali vừa qua, đồng thời nói với người hâm mộ rằng cô “Đang trên hành trình hồi phục”.

Một trong những bức ảnh cho thấy Morris khoe vòng eo săn chắc trong bộ bikini màu đen. Cô đứng trên một boong gỗ, phía sau có những chiếc ghế thư giãn, trên tay cầm một ly đồ uống. Những bức ảnh khác cho thấy cô tham gia một buổi thiền tập thể, đứng dưới thác nước, vui đùa cùng bạn bè và ghi lại nhiều khoảnh khắc khác trong chuyến đi.

Morris trở nên nổi tiếng vào năm 2016 với ca khúc đột phá My Church, mở đường cho album đầu tay Hero, trong đó có các bản 'hit' như 80's Mercedes, I Could Use a Love Song và Rich. Kể từ đó, cô đã phát hành thêm 4 album phòng thu, đồng thời nhận được 17 đề cử Grammy và1 lần giành chiến thắng.

Mặc dù hiện chưa rõ cô đang hồi phục sau điều gì, nhưng trong cuộc phỏng vấn với People vào tháng 8/2025, cô từng chia sẻ rằng, D R E A M S I C L E là một album rất riêng tư, đề cập đến xu hướng tính dục của cô cũng như quá trình cô vượt qua cuộc ly hôn với chồng cũ Ryan Hurd: "Đây là một album rất riêng tư, dễ tổn thương và không phải là album dễ thực hiện nhất. Vì vậy, việc mọi người đón nhận nó nồng nhiệt như thế và tìm thấy sự chữa lành từ chính hành trình chữa lành của tôi thực sự rất đặc biệt. Thật tuyệt khi giờ đây được chứng kiến điều đó diễn ra trực tiếp”.