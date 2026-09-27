Hồng Đào đã dũng cảm khi công khai tình yêu mới ở tuổi 64

Ở tuổi 64, Hồng Đào tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi công khai một tình yêu mới, đó chính là âm nhạc. Cụ thể, trong một talkshow mới đây, Hồng Đào gây chú ý khi lần hiếm hoi trình diễn ca khúc Xuân Thì, để lộ một khía cạnh khác của bản thân bên cạnh hình ảnh quen thuộc trên sân khấu hài kịch và màn ảnh rộng.

Hồng Đào hiếm hoi thể hiện khả năng ca hát. Ảnh chụp màn hình YouTube Nguyên Khang.

Trước đó, Hồng Đào vốn là cái tên gắn liền với sân khấu trong nhiều thập kỷ. Khán giả từng quen với một Hồng Đào duyên dáng, sắc sảo qua những vai diễn hài kịch, rồi những năm gần đây tiếp tục chứng kiến nữ nghệ sĩ tạo dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực điện ảnh. Thế nhưng, âm nhạc lại là một câu chuyện khá khác. Dù từng có những khoảnh khắc thể hiện khả năng ca hát, Hồng Đào hiếm khi đứng trước công chúng với tâm thế của một người đang thực sự kể chuyện bằng âm nhạc.

Chính vì thế, màn trình diễn Xuân Thì trong talkshow khiến nhiều khán giả bất ngờ. Không phải một sân khấu được đầu tư cầu kỳ hay một màn trình diễn mang tính phô diễn kỹ thuật, Hồng Đào lựa chọn cách thể hiện gần gũi, để cảm xúc dẫn đường. Qua giọng hát, nữ nghệ sĩ như đang kể lại những rung động, trải nghiệm và suy tư của một người phụ nữ đã đi qua nhiều năm tháng cuộc đời.

Hồng Đào nhận được lời khen với màn thể hiện Xuân Thì.

Đáng chú ý, điều khiến màn trình diễn nhận được nhiều sự quan tâm không nằm ở việc Hồng Đào có trở thành một ca sĩ hay không. Khán giả dường như thích thú hơn với việc nữ nghệ sĩ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để thử sức với một lĩnh vực mới. Ở tuổi 64, khi đã có một vị trí riêng trong sân khấu và điện ảnh, Hồng Đào hoàn toàn có thể lựa chọn sự an toàn. Thế nhưng nữ nghệ sĩ vẫn muốn thử, muốn trải nghiệm và muốn chia sẻ một phần khác của bản thân với công chúng.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho sự tự tin và tinh thần dám thử của Hồng Đào. Có người bất ngờ vì lần đầu được chứng kiến nữ nghệ sĩ thể hiện ca khúc theo cách nhiều cảm xúc như vậy. Cũng có những bình luận cho rằng điều đáng quý nhất không phải Hồng Đào hát hay đến mức nào, mà là cô đã đủ cởi mở để cho khán giả thấy một phiên bản khác của chính mình.

Sau nhiều năm làm nghề, Hồng Đào dường như vẫn giữ được sự tò mò với nghệ thuật. Từ sân khấu hài kịch đến điện ảnh, nữ nghệ sĩ liên tục tìm kiếm những trải nghiệm mới. Và giờ đây, âm nhạc trở thành một mối tình khác mà Hồng Đào không ngại công khai trước khán giả.

Trước đó, Hồng Đào gây ấn tượng với khán giả từ sân khấu hài kịch đến màn ảnh rộng.

Cụm từ tình yêu mới vì thế không mang hàm ý về chuyện tình cảm đời tư. Đó là tình yêu dành cho âm nhạc, cho cảm xúc và cho quyền được thử sức với những điều mình chưa từng làm. Với một nghệ sĩ đã có hơn nhiều thập kỷ đứng trên sân khấu, sự dũng cảm ấy đôi khi còn đáng trân trọng hơn việc chinh phục thêm một danh hiệu hay một cột mốc nghề nghiệp.

Hồng Đào từng có nhiều vai diễn được khán giả nhớ đến, nhưng ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ vẫn cho thấy chưa muốn đóng khung bản thân trong bất kỳ hình ảnh nào. Nếu điện ảnh giúp Hồng Đào khám phá những số phận khác nhau thì âm nhạc lại cho nữ nghệ sĩ cơ hội nói ra những điều có thể khó diễn đạt bằng lời thoại.

Việc Hồng Đào dũng cảm công khai tình yêu mới với âm nhạc ở tuổi 64 nhận được nhiều lời khen.

Màn trình diễn Xuân Thì vì thế có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng lại mở ra một hình ảnh rất khác về Hồng Đào. Một người phụ nữ bước qua tuổi 60 vẫn sẵn sàng học hỏi, thử sức và sống trọn vẹn với những điều khiến mình rung động. Có lẽ, đó cũng chính là lý do khán giả dành nhiều lời khen cho tình yêu mới mà Hồng Đào vừa công khai - tình yêu với âm nhạc, với nghệ thuật và với chính hành trình không ngừng khám phá bản thân.