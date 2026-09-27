Diện một chiếc váy nặng tới 16kg, Thích Vy khiến cả 'cõi mạng' sững sờ với sự thật đằng sau

Khi ống kính máy quay chuyển sang cảnh trực tiếp trên thảm đỏ tại sự kiện Bazaar Night, khán giả sững sờ khi thấy Thích Vy đứng đầy thần thái trên một chiếc xe đẩy kim loại màu bạc nhỏ, được vây quanh bởi bốn, năm nhân viên, người thì giữ thăng bằng, người thì dọn đường. Những tưởng đó sẽ là màn sải bước trên thảm đỏ của Thích Vy trong chiếc váy từng 'gây sốt' trên mạng, nhưng rốt cuộc, sự kiện này lại biến thành một màn di chuyển nhờ sự hỗ trợ đẩy đi của người khác.

Chiếc "váy bắn nước" in 3D từng 'gây sốt' trên mạng có trọng lượng lên tới 16 kg, tương đương với một bao gạo. Được chế tác hoàn toàn từ loại nhựa resin cứng và trong suốt, chiếc váy này không hề có độ linh hoạt hay khả năng gấp gọn. Người mặc không thể sải bước tự nhiên hay ngồi xuống nghỉ ngơi, và ngay cả những cử động đơn giản như hít thở hay giơ tay cũng đòi hỏi sự kiểm soát vô cùng cẩn trọng. Cần tới 5 nhân viên làm việc liên tục trong một giờ đồng hồ mới có thể mặc bộ trang phục này vào cho người mẫu, và việc cởi nó ra cũng là một công việc đòi hỏi nhiều công sức không kém.

Bản thân Thích Vy cũng thẳng thắn thừa nhận: chiếc váy này cực kỳ kén dáng người, nếu hơi đầy đặn một chút thì không thể mặc vừa, còn nếu hơi gầy thì váy lại chẳng thể giữ cố định trên cơ thể. Nó tạo ra áp lực rất lớn lên cơ thể, khiến người mặc thậm chí khó có thể hít thở đều đặn khi nói chuyện.

Thoạt nhìn, đó có vẻ là một màn phô trương sự xa hoa, nhưng khi quan sát kỹ hơn, tất cả những gì còn đọng lại chỉ là nỗi u sầu. Thay vì hình ảnh một người khoác lên mình bộ trang phục cao cấp, ta lại thấy rõ cảnh người ấy đang bị chính bộ đồ đó trói buộc và giam cầm.

Trong khi các 'ngôi sao' khác trên thảm đỏ cố gắng thu hút sự chú ý bằng những bộ trang phục haute couture đẳng cấp hay phong thái đầy uy quyền, thì Tề Vi lại chọn một 'lối đi riêng', xuất hiện trên chính phương tiện di chuyển của mình. Cư dân mạng thậm chí còn biến khoảnh khắc này thành một meme, chỉ ra sự tương đồng thú vị với một tiểu phẩm kinh điển của nghệ sĩ Thái Minh tại chương trình Gala Xuân Vãn. Vẻ đẹp nghệ thuật đầy tinh tế đã ngay lập tức bị phá vỡ bởi sự bình dân, gần gũi đến bất ngờ của khung cảnh ấy. Xét về khía cạnh thẩm mỹ, sai lầm nghiêm trọng nhất chính là đảo lộn các thứ tự ưu tiên.

Diễn viên hài Thái Minh từng xuất hiện và gây ấn tượng trong tiểu phẩm "Cục cưng của bà" tại chương trình Gala Xuân Vãn (Đêm hội mùa Xuân CCTV) phát sóng vào tháng 2/2026 tại Trung Quốc. Trong chương trình này, tiết mục của diễn viên Thái Minh có sự tương tác đặc biệt và độc đáo với các mẫu robot hình người đến từ Unitree Robotics trên sân khấu.