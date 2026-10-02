Tin nóng thế giới sáng 2/10/2026

Một chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv phải hạ cánh khẩn cấp sau vụ tấn công trong buồng lái, đặt ra những câu hỏi về an ninh hàng không đối với Israel. Israel xác định đây là âm mưu khủng bố, trong khi hãng hàng không FlyDubai cho biết nguyên nhân và động cơ vẫn đang được điều tra.