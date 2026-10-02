Tin nóng thế giới sáng 2/10/2026
Bản tin nóng thế giới sáng 2/10/2026 có những nội dung sau đây: - Nga tung cảnh báo cứng rắn mới về Kaliningrad sau khi nêu khả năng dùng vũ khí hạt nhân; - Mỹ đưa thêm tàu sân bay tới Trung Đông, Lầu Năm Góc tuyên bố sẵn sàng hành động; - Bộ trưởng Tài chính Mỹ thông báo thành quả quan trọng của chiến dịch cô lập kinh tế Iran; - Hàng loạt tàu dầu bị tấn công ở Hormuz, tuyến vận chuyển 20% dầu thế giới đối mặt rủi ro.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-the-gioi-sang-2102026-post1390649.html