Dòng dầu Trung Đông phục hồi lên 80% mức trước xung đột

Một cơ sở lọc dầu. Ảnh minh họa: AI

Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng ở London ngày 6-10, ông Sawan cho biết khả năng duy trì dòng dầu của các nước trong khu vực cho thấy sức chống chịu đáng kể của thị trường trước gián đoạn nguồn cung. Một số ngân hàng lớn và các công ty phân tích vận tải biển cũng nhận định dòng dầu đang tiến gần mức trước xung đột.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác lượng dầu được vận chuyển vẫn gặp khó khăn do nhiều tàu tắt tín hiệu vệ tinh khi đi qua eo biển Hormuz và một số khu vực ở Biển Đỏ. Các nhà phân tích vì vậy phải kết hợp dữ liệu vệ tinh với thông tin thực địa để ước tính dòng chảy dầu.

Ông Sawan cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đã làm nổi bật trở lại vấn đề an ninh năng lượng. Tuần trước, G7 công bố kế hoạch giải phóng tới 100 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, trong khi các nhà sản xuất Trung Đông nghiên cứu xây dựng thêm đường ống để đa dạng hóa tuyến xuất khẩu.

Theo CEO Shell, dòng dầu qua Hormuz đã cải thiện nhưng vẫn chưa bình thường. Ông cảnh báo khả năng thị trường ứng phó với gián đoạn nguồn cung sẽ bị hạn chế nếu xung đột kéo dài và xuất hiện thêm các cú sốc mới.