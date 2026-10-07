Ngoại trưởng Nga: Moskva cảnh giác trước các tuyên bố của NATO

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Timor-Leste Bendito Freitas, ông Lavrov cho biết Nga ghi nhận những tuyên bố liên quan và “vẫn luôn cảnh giác”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Moskva đang tập trung thực hiện các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra liên quan tình hình Ukraine, trong đó có ngăn ngừa các mối đe dọa từ các nước láng giềng phía Tây. Đề cập những căng thẳng gần đây liên quan vùng Kaliningrad, ông Lavrov cho biết Tổng thống Putin đã nêu rõ mọi cuộc tấn công nhằm vào vùng lãnh thổ này hoặc bất kỳ khu vực nào khác của Nga sẽ nhận được phản ứng.

Ông Lavrov cho biết sau khi Nga đưa ra cảnh báo trước những tuyên bố của một số thành viên NATO ở khu vực Baltic về khả năng tấn công vùng Kaliningrad, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã khẳng định NATO không có kế hoạch tấn công Nga, đồng thời nhấn mạnh đây là một liên minh phòng thủ.

Liên quan Afghanistan, ông Lavrov bày tỏ tiếc nuối khi các bên tham gia cuộc tham vấn theo Cơ chế Moskva gần đây không thể thông qua văn kiện chung do những bất đồng giữa Afghanistan và Pakistan. Theo ông, một phần nguyên nhân của căng thẳng là sự hiện diện của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại hai nước. Ông kêu gọi các quốc gia ngoài khu vực chấm dứt can thiệp vào các vấn đề của khu vực.

Về quan hệ song phương, ông Lavrov đánh giá cuộc hội đàm với người đồng cấp Timor-Leste Bendito Freitas đạt kết quả tích cực. Hai bên thảo luận mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, thủy sản và du lịch. Ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tăng nguồn cung năng lượng cho Timor-Leste, đồng thời ủng hộ mở rộng hợp tác trong giáo dục và thực thi pháp luật.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Lavrov chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm xây dựng các cơ chế hợp tác mang tính khối, nằm ngoài khuôn khổ lấy ASEAN làm trung tâm. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình Trung Đông, Iran và Ukraine, đồng thời thống nhất chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Timor-Leste vào tháng 5/2027.