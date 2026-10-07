Tình hình Yemen: Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Aden, dọa đáp trả nếu nước ngoài can thiệp

Lực lượng Houthi phóng 2 tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Aden ở miền Nam Yemen rạng sáng 7/10. (Nguồn: EPA)

Văn phòng truyền thông của Sở An ninh Aden cho biết chưa ghi nhận thương vong trong vụ tấn công. Trước đó, một số cơ quan truyền thông địa phương đã đăng hình ảnh các vụ nổ xảy ra trong cuộc tấn công.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen gia tăng khi lực lượng chính phủ nước này tiếp tục chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen” nhằm giành lại thủ đô Sanaa và khôi phục các cơ quan nhà nước từ tay Houthi. Ngày 6/10, lực lượng chính phủ cho biết đã giành quyền kiểm soát một đỉnh núi quan trọng ở phía Tây tỉnh Taiz sau các cuộc giao tranh với Houthi.

Trong khi đó, thành viên Văn phòng chính trị Houthi Mohammed al-Bukhaiti cảnh báo, lực lượng này sẽ tăng cường tấn công các sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia nếu giao tranh tiếp diễn. Phát biểu trên kênh truyền hình Al Mayadeen, ông cho biết, lực lượng chính phủ Yemen đã chọc thủng một số tuyến phòng thủ của Houthi trong cuộc tấn công ngày 5/10, song sau đó lực lượng này đã kiểm soát được tình hình.

Ông al-Bukhaiti cũng cảnh báo Houthi sẽ đáp trả mọi hình thức hỗ trợ gián tiếp từ nước ngoài cho các lực lượng tham chiến tại Yemen. Ông cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khó có khả năng trực tiếp đưa lực lượng tham chiến tại Yemen.

Trước đó, ngày 5/10, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuyên bố sẽ cung cấp lực lượng và năng lực quân sự, đồng thời bảo đảm khả năng triển khai nhanh tại Saudi Arabia theo các cam kết trong Hiệp định Phòng thủ chung Mecca. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Araibia, quốc gia dẫn đầu lực lượng liên quân quốc tế ủng hộ chính phủ Yemen.

Ngày 6/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait ở miền Tây Nam Saudi Arabia.

Xung đột tại Yemen kéo dài từ cuối năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen. Năm 2015, Saudi Arabia dẫn đầu liên quân can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.