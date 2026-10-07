Kiev rung chuyển trong đợt tập kích tên lửa đúng ngày sinh nhật Tổng thống Putin

Thủ đô Kiev bị tập kích bằng tên lửa và UAV vào rạng sáng 7/10/2026. Ảnh tư liệu minh họa: Euronews

Theo tờ Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kiev rạng sáng 7/10 theo giờ địa phương khi Nga tiến hành đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn. Chỉ vừa trước đó, giới chức Ukraine ra cảnh báo khẩn về đòn tấn công này.

Các phóng viên Kyiv Independent tại Kiev cho biết nhiều tiếng nổ được nghe thấy vào khoảng 3 giờ 15 sáng 7/10. Không quân Ukraine trước đó cảnh báo một số máy bay ném bom Tu-95 của Nga đang hướng về khu vực biên giới.

Một phóng viên mô tả nghe khoảng 10-12 tiếng nổ liên tiếp tại khu vực trung tâm Kiev. Một số khu vực khác của thủ đô cũng được ghi nhận có các vụ đánh trúng, kèm hình ảnh lửa và khói.

Chưa có thông tin đầy đủ về mức độ thiệt hại và thương vong của đợt tập kích mới.

Trước đó, UAV Nga đã hướng về Kiev từ khoảng 21 giờ ngày 6/10, buộc thành phố kích hoạt báo động không kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cảnh báo người dân nghiêm túc tuân thủ các tín hiệu cảnh báo, đồng thời cho biết tình báo Ukraine nhận được thông tin Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn. Hãng tin Reuters cũng dẫn lời ông Zelensky cho biết Kiev nhận được thông tin tình báo mới về khả năng Nga chuẩn bị một cuộc tập kích lớn.

Đợt tập kích diễn ra đúng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin tròn 74 tuổi. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy thời điểm cuộc tấn công được lựa chọn nhằm gắn với ngày sinh của nhà lãnh đạo Nga.

Nhiều ngày giao tranh trên không

Đợt tập kích mới nhất diễn ra sau khi Nga và Ukraine liên tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của nhau.

Ngày 6/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn gần 900 UAV Ukraine tại nhiều khu vực, trong đó có Moskva, Crimea và Biển Azov. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết hơn 650 UAV hướng về khu vực thủ đô trong đợt tấn công qua đêm. Thống đốc vùng Moskva Andrei Vorobyov nói hai người thiệt mạng và chín người bị thương.

Riêng tại vùng Moskva, 185 UAV đã bị phá hủy hoặc đánh chặn. Các quan chức địa phương nói nhiều nhà dân và phương tiện bị hư hại. Các blogger quân sự Nga cũng đưa tin một bồn chứa nhiên liệu tại cơ sở Volodarskaya, một trong những trung tâm lưu trữ và phân phối nhiên liệu lớn của khu vực, bị đánh trúng. Những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Ukraine trong những tháng gần đây tăng cường sử dụng UAV tầm xa và tên lửa nhằm vào các cơ sở năng lượng, kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Kiev cho rằng những đòn đánh này nhằm làm suy giảm khả năng cung cấp nhiên liệu và nguồn lực cho chiến dịch quân sự của Moskva.

Trong khi đó, Nga tuyên bố các cuộc tập kích của nước này nhằm vào những mục tiêu phục vụ năng lực quân sự của Ukraine.

Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev và những khu vực khác của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Moskva nói các đòn đánh của Nga nhằm vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine.

Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự tại Kiev và những thành phố khác của Ukraine, đồng thời gọi đây là những đòn đánh đáp trả các cuộc tấn công mà Moskva cáo buộc Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga.

Nga tăng sức ép lên hạ tầng Kiev

Những ngày gần đây, Moskva đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng của Ukraine. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở Kiev, gây gián đoạn giao thông tại thành phố khoảng 3 triệu dân.

Truyền thông Mỹ đưa tin Nga đã liên tiếp tấn công Cầu phía Nam của Kiev hồi đầu tháng 10, trong một chiến dịch không kích nhằm vào hạ tầng của thủ đô. Các cuộc tấn công khiến giao thông trên một số cây cầu qua sông Dnipro bị đình trệ hoặc hạn chế.

Trong khi đó, Moskva cho rằng các mục tiêu này có vai trò hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Trong tuyên bố ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan.

Nga cũng tuyên bố ngày 5/10 đã tấn công hai tàu chở hàng của Ukraine trên Biển Đen mà Moskva cáo buộc vận chuyển thiết bị và vật tư quân sự, đồng thời nói đã đánh trúng các cơ sở chứa nhiên liệu tại cảng Chornomorsk.