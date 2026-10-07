Đối tượng có vũ trang bị bắn bên ngoài Cung điện Hoàng gia Thụy Điển

Cảnh sát Thụy Điển cho biết họ đã bắn một người đàn ông có vũ trang bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở trung tâm Stockholm vào tối thứ Ba (6/10) sau khi nhận được báo cáo về một cá nhân gây rối mang theo vũ khí.

Cảnh sát cho biết các sĩ quan đến hiện trường đã nổ súng vào người đàn ông. "Người đàn ông đã bị trúng đạn và được đưa đến bệnh viện", phát ngôn viên cảnh sát Stockholm, Susanna Rinaldo, cho biết.

Cảnh sát cho biết vết thương của đối tượng được coi là nghiêm trọng nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Ảnh minh họa: GI

Tờ báo Expressen của Thụy Điển đưa tin người đàn ông này đã tiến đến chỗ lính canh cung điện, tay cầm dao và thách thức những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây.

Trong một thông báo cập nhật sau đó, cảnh sát cho biết họ đã mở cuộc điều tra về "các hành vi đe dọa nghiêm trọng đối với một quan chức nhà nước" và một vụ phạm tội nghiêm trọng liên quan đến dao.

An ninh tại Thụy Điển phải đối mặt với nhiều thách thức trong những năm gần đây, với các vụ tấn công bằng dao hoặc thậm chí xả súng.

Ngày 21/8, một người đàn ông cầm kiếm xông vào một trường trung học ở thành phố Fagersta của Thụy Điển, khiến nhiều người bị thương. Trước đó, vào tháng 4, một loạt lời đe dọa tấn công đã khiến chính quyền vùng Borlänge phải đóng cửa một loạt cơ sở giáo dục.

Trong khi đó, năm 2025, Thụy Điển còn chứng kiến một loạt vụ xả súng kinh hoàng, đặc biệt vụ xả súng trường học ở thành phố Orebro, khiến 10 người thiệt mạng.

Theo báo cáo hồi năm 2025, Thụy Điển - quốc gia 10 triệu dân - ghi nhận tỷ lệ bạo lực súng đạn bình quân đầu người cao nhất Liên minh châu Âu trong những năm qua, do có tỷ lệ sở hữu súng cao theo tiêu chuẩn châu Âu.