Tàu treo cờ Panama bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Tàu chở dầu MV Sounion treo cờ Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đỏ ngày 21/8/2024. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Bộ Quốc phòng Oman cho biết một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị tấn công ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman hôm 6/10, khiến con tàu bốc cháy và 10 thành viên thủy thủ đoàn phải được sơ tán y tế.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Oman, con tàu được xác định là ON PEACE, bị tấn công tại vị trí thuộc Musandam, nhìn ra eo biển Hormuz, và cách Lima khoảng 9 hải lý về phía Đông Bắc.

Theo tuyên bố, Không quân Hoàng gia Oman, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, đã tiến hành chiến dịch sơ tán y tế đối với 10 thành viên thủy thủ đoàn sau vụ việc.

Các thành viên thủy thủ đoàn được vận chuyển bằng đường không tới Bệnh viện Khasab ở Musandam, nơi họ được chăm sóc y tế cần thiết.

Bộ Quốc phòng Oman không nêu rõ bản chất của vụ tấn công, tình trạng của những thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán hoặc bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Vụ việc xảy ra gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối vùng Vịnh với Vịnh Oman và Biển Arab. Tại điểm hẹp nhất, eo biển chỉ rộng khoảng 33 km giữa Iran và Oman, trong khi hai luồng hàng hải dành cho tàu ra vào mỗi luồng rộng khoảng 3,2 km.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong điều kiện bình thường, khoảng 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ được vận chuyển qua Hormuz mỗi ngày, tương đương gần một phần tư lượng dầu được giao dịch bằng đường biển trên toàn cầu. Phần lớn lượng dầu thô đi qua tuyến đường này được vận chuyển tới các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hormuz đặc biệt nhạy cảm đối với thị trường năng lượng do các tuyến đường thay thế có công suất hạn chế. Saudi Arabia và UAE vận hành những hệ thống đường ống có thể đưa một phần dầu thô ra ngoài vùng Vịnh mà không phải đi qua eo biển, song không đủ để thay thế toàn bộ lưu lượng vận chuyển qua Hormuz.