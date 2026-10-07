Nga phản đối Mỹ - NATO đưa hạ tầng quân sự trở lại Afghanistan

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Sergey Shoigu. Ảnh: TASS

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi ngày 5-10, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết Moskva phản đối những tuyên bố của phương Tây về khả năng Mỹ và NATO đưa cơ sở quân sự trở lại Afghanistan.

Ông cho rằng phương Tây cần rút kinh nghiệm từ “sự hiện diện thiếu trách nhiệm kéo dài 20 năm” tại nước này.

Nga đồng thời đề xuất tăng cường kết nối Afghanistan với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy nước này tham gia các dự án giao thông và năng lượng trong khu vực. Moskva cũng muốn khôi phục hợp tác với Afghanistan thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), trong đó có việc tái lập nhóm tiếp xúc từng hoạt động trước đây.

Ông Shoigu khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp với Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm ma túy, đồng thời cho biết quan hệ song phương được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực sau khi Moskva chính thức công nhận chính quyền Afghanistan vào tháng 7-2025.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cũng phản đối việc NATO triển khai hạ tầng quân sự tại Afghanistan hoặc các nước láng giềng. Tại cuộc tham vấn theo “thể thức Moskva” ngày 5-10, ông cho biết Nga sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.

Cuộc tham vấn lần thứ tám có sự tham dự của đại diện Afghanistan, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Pakistan và các nước Trung Á, cùng Belarus và Ai Cập với tư cách khách mời.