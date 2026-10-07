Biểu tình học sinh tại Pháp tiếp diễn: Hàng trăm người bị bắt và chính quyền họp khẩn

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào cuối tháng 9 khi học sinh chặn lối vào hàng trăm trường trung học dành cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi để phản đối tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu giáo viên.

Ngoài đông đảo giới trẻ, phụ huynh, giáo viên và công nhân cũng đã tham gia phong trào của học sinh trung học này ở thủ đô Paris và các thành phố khác.

Biểu tình học sinh tại Pháp tiếp tục leo thang. Ảnh chụp màn hình

Bộ Nội vụ Pháp cho biết 256.000 người đã biểu tình trên toàn quốc, trong khi các tổ chức công đoàn đưa ra con số 450.000.

Ít nhất 488 người đã bị bắt và 43 thành viên lực lượng an ninh bị thương vào thứ Ba, theo Bộ Nội vụ Pháp thông báo.

Video cảnh sát bắn hơi cay và các vụ đốt phá trong cuộc biểu tình học sinh ở Pháp. Nguồn: MXH

Tại Quảng trường Cộng hòa Paris, những người biểu tình tập trung dưới các biểu ngữ yêu cầu trường học được đầu tư tốt hơn, trong đó có một biểu ngữ ghi "Trường học bị bỏ bê, tuổi trẻ bị hy sinh".

Trong một số tình huống, cảnh sát bắn hơi cay và một số người biểu tình ném đá vào các cảnh sát mang khiên chống bạo động. Cảnh sát đã đáp trả bằng dùi cui, hơi cay và đạn cao su.

Một thiếu niên đã mất một bàn tay vào thứ Hai sau khi cảnh sát bắn lựu đạn gây choáng. Một học sinh 14 tuổi ở Paris bị trúng lựu đạn hơi cay vào mặt ở cự ly gần đến mức bị gãy răng. Một cảnh sát đã bị buộc tội vào thứ Ba liên quan đến vụ việc đó.

Video cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở Pháp. Nguồn: MXH

Theo truyền thông Pháp dẫn lời các quan chức chính quyền, Tổng thống Macron dự kiến​​ gặp gỡ các quan chức cấp cao vào cuối ngày thứ Ba, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez và Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray, để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Tình trạng bất ổn diễn ra trước thềm cuộc bầu cử năm 2027 để chọn người kế nhiệm ông Macron, với ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận bất chấp đang phải chịu nhiều thách thức pháp lý từ chính quyền.

Chính quyền Pháp cho biết 215 học sinh và 715 cảnh sát đã bị thương kể từ khi phong trào bắt đầu vào tháng 9, đồng thời cáo buộc đảng cánh tả Nước Pháp Bất khuất (LFI) khuyến khích phong trào này.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, kể từ khi phong trào bắt đầu, 24 trường học đã bị đốt cháy hoặc cướp phá. Hơn 6.500 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên, đã bị bắt giữ. Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết 85 giáo viên cũng bị thương.