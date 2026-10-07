Gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải sau các vụ tấn công tàu thương mại trên Biển Đen

Tàu thuyền hoạt động trên Biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Marmara là vùng biển nội địa nối Biển Đen với Biển Aegea thông qua hai eo biển Bosphorus và Dardanelles. Ảnh tư liệu: THX, IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ông Radev cho biết khoảng 3h sáng (giờ địa phương) ngày 6/10, một số UAV trên không và trên biển đã tấn công các tàu hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, cách bờ biển nước này khoảng 130 km. Hiện chưa xác định được nguồn gốc của các UAV và nhà chức trách Bulgaria đang tiến hành điều tra.

Tàu Alfa Watan, mang cờ Togo, bị hư hại nghiêm trọng và chìm ở phía Đông thị trấn ven biển Byala. Nhà chức trách Bulgaria đã triển khai chiến dịch tìm kiếm thủy thủ đoàn. Trong khi đó, tàu Able, mang cờ Palau, bị cháy. Toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu và sơ tán bằng phà cùng tàu tuần tra bờ biển Bulgaria; 2 người bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện ở Varna.

Ông Radev cho biết cuộc điều tra nhằm xác định nguồn gốc các UAV đang được tiến hành.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch EC bà von der Leyen cho rằng việc các tàu dân sự bị tấn công là “không thể chấp nhận được”, đồng thời đánh giá những diễn biến gần đây tại Biển Đen “rất đáng lo ngại”. Bà cho biết vụ tấn công gần Bulgaria xảy ra chỉ một ngày sau khi một tàu Thổ Nhĩ Kỳ chở ngũ cốc của Ukraine bị tấn công ngoài khơi Romania, khiến 1 người thiệt mạng. Bà nhấn mạnh các tình tiết liên quan đến những vụ việc này vẫn đang được làm rõ.

Cũng liên quan tình hình an ninh hàng hải trên Biển Đen, ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ đặc biệt quan ngại về vụ UAV tấn công tàu hàng MV Royal Mamedov ngày 5/10 khi tàu đang hoạt động ngoài khơi Romania. Vụ việc khiến 2 thuyền viên thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có công dân Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cảnh báo việc nhằm mục tiêu vào các tàu thương mại và thủy thủ đoàn trên các tuyến đường thủy quốc tế có thể gây tác động nghiêm trọng đối với thương mại toàn cầu và đời sống người dân. New Delhi kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại và sử dụng các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Giới quan sát nhận định những diễn biến trên tiếp tục đặt ra quan ngại về an toàn của tàu thuyền dân sự và hoạt động thương mại tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng của khu vực.