Tin không ngờ liên quan đến Trấn Thành

Thông tin Trấn Thành tham gia bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Kal: Thanh kiếm của Godumakhan đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả châu Á. Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ nằm ở việc Trấn Thành hợp tác cùng Park Bo Gum mà còn ở việc nam nghệ sĩ Việt đảm nhận một vai diễn có ảnh hưởng đến mạch truyện, thay vì chỉ xuất hiện với tư cách khách mời như nhiều khán giả từng nghĩ.

Mới đây, trong một chia sẻ về dự án quốc tế này, Trấn Thành tiết lộ anh cũng từng bất ngờ khi nhận được lời mời từ đạo diễn Kim Han Min, người đứng sau nhiều tác phẩm cổ trang hành động nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ cho biết đây là một dự án rất lớn và vai diễn của anh đủ sức để khán giả theo dõi xuyên suốt, không phải là một màn xuất hiện ngắn ngủi hay vai khách mời.

Trấn Thành gây chú ý khi tham gia bộ phim điện ảnh Hàn Quốc Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, đánh dấu lần đầu hợp tác với một êkíp sản xuất lớn của Hàn Quốc.

Trong Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, Trấn Thành đảm nhận nhân vật In Gwi, còn được biết đến với tên Nhân Quý, tổng quản của An Đông đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Đây là nhân vật có vị trí quan trọng trong bối cảnh chính trị tại miền Bắc, đóng vai trò ảnh hưởng đến những biến động lớn của câu chuyện. Theo thông tin từ ê kíp sản xuất, vai diễn này ban đầu từng được giao cho tài tử Cha Seung Won trước khi có sự thay đổi về lịch quay và được chuyển sang Trấn Thành.

Bộ phim lấy bối cảnh sau khi vương triều Cao Câu Ly sụp đổ, xoay quanh Chilseong do Park Bo Gum thủ vai, một võ sĩ mất ký ức bị cuốn vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh kiếm huyền thoại. Bên cạnh Park Bo Gum, dự án còn có sự tham gia của Joo Won, Jung Jae Young và Lee Sun Bin, tạo nên dàn diễn viên được chú ý tại thị trường Hàn Quốc.

Trong Kal: Thanh kiếm của Godumakhan, Trấn Thành đảm nhận nhân vật In Gwi (Nhân Quý), tổng quản của An Đông đô hộ phủ dưới thời nhà Đường.

Điểm khiến khán giả Việt Nam đặc biệt quan tâm là Trấn Thành không chỉ tham gia với vai trò diễn viên quốc tế mà còn phải chuẩn bị rất kỹ cho nhân vật. Nam nghệ sĩ tiết lộ anh phải học ba ngôn ngữ gồm tiếng Trung Hán cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ để phục vụ quá trình hóa thân. Đây được xem là thử thách lớn khi nhân vật gắn với bối cảnh lịch sử phức tạp của khu vực Đông Á.

Sự xuất hiện của Trấn Thành trong dự án này cũng tạo chú ý bởi vị thế của anh tại thị trường Việt Nam. Trấn Thành hiện là một trong những nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và người dẫn chương trình. Trong điện ảnh, anh từng tạo dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và gần đây là Thỏ ơi!!.

Đặc biệt, hành trình điện ảnh của Trấn Thành đã có bước chuyển lớn khi anh không chỉ đứng trước máy quay mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn và sản xuất trong nhiều dự án. Bố già đánh dấu lần đầu Trấn Thành tham gia đồng đạo diễn, sau đó anh tiếp tục thực hiện Nhà bà Nữ, Mai và các dự án điện ảnh khác với vai trò sáng tạo chính.

Dự án quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc như Park Bo Gum, Joo Won, Jung Jae Young và Lee Sun Bin.

Đạo diễn Kim Han Min được xem là một trong những tên tuổi nổi bật của dòng phim lịch sử Hàn Quốc. Ông từng thực hiện các tác phẩm như Đại thủy chiến, Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy và Đại hải chiến Noryang: Biển chết, những bộ phim gây tiếng vang tại phòng vé Hàn Quốc. Việc Trấn Thành xuất hiện trong một dự án do Kim Han Min chỉ đạo vì thế trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường Việt Nam.

Trước đó, hình ảnh Trấn Thành tham gia buổi đọc kịch bản cùng Park Bo Gum và ê kíp Hàn Quốc đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Việc tên của Trấn Thành xuất hiện cùng dàn diễn viên chính thức khiến nhiều khán giả nhận ra vai trò của anh trong dự án có thể lớn hơn dự đoán ban đầu.

Sau thành công với nhiều dự án điện ảnh tại Việt Nam, Trấn Thành thử sức ở môi trường quốc tế với một vai diễn thuộc dòng phim lịch sử - hành động.

Sau thành công của nhiều tác phẩm tại phòng vé Việt, Trấn Thành đang có thêm một thử thách mới khi bước vào môi trường điện ảnh quốc tế. Kal: Thanh kiếm của Godumakhan dự kiến ra mắt trong năm 2027 và được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa điện ảnh Hàn Quốc với khán giả nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam.

Với dự án quốc tế đầu tiên ở quy mô lớn, Trấn Thành đứng trước thử thách mới khi làm việc trong một êkíp có tiêu chuẩn sản xuất và phong cách điện ảnh khác biệt.

Với Trấn Thành, đây không chỉ là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để anh chứng minh khả năng thích nghi trong một ê kíp điện ảnh quốc tế, nơi tiêu chuẩn sản xuất, cách làm phim và yêu cầu diễn xuất có nhiều khác biệt so với những dự án trước đây.