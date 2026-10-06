Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 viên mãn bên chồng kém 12 tuổi

“Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á”

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế 1993 do đài TVB tổ chức, cô bắt đầu bước vào làng giải trí và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Vẻ gợi cảm của mỹ nhân Chung Lệ Đề. ↵

Trong thời kỳ đỉnh cao, Chung Lệ Đề ghi dấu qua nhiều vai diễn được khán giả nhớ đến như cô gái A Lệ trong Vua phá hoại, đóng cùng Châu Tinh Trì; Dương Thiến Nhi trong Cận vệ Trung Nam Hải, diễn chung với Lý Liên Kiệt; hay nhân vật Tiểu Mỹ trong Truyền thuyết người cá.

Sở hữu vẻ đẹp gợi cảm cùng phong cách cuốn hút, nữ diễn viên từng được truyền thông gọi là “biểu tượng gợi cảm của màn ảnh châu Á”. Năm 1999, cô được tạp chí Marie Claire trao giải “Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất năm”. Chung Lệ Đề cũng từng được FHM Singapore bình chọn là “Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á”.

Những danh hiệu này giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đồng thời duy trì sự nghiệp ổn định trong nhiều năm.

Hai lần hôn nhân đổ vỡ

Nếu sự nghiệp khá thuận lợi thì đường tình duyên của Chung Lệ Đề lại trải qua không ít biến động. Nữ diễn viên từng có hai cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn.

Người chồng đầu tiên của cô là một doanh nhân người Bỉ. Hai người kết hôn năm 1998 và có một con gái. Đến năm 2002, cả hai chia tay do bất đồng quan điểm sống.

Chung Lệ Đề và 3 cô con gái.

Một năm sau, Chung Lệ Đề tái hôn với nhạc sĩ người Đài Loan Nghiêm Chấn Tường (Jon Yen). Họ có hai con gái trước khi ly hôn vào tháng 2/2011.

Hai lần đổ vỡ khiến nữ diễn viên từng mất niềm tin vào hôn nhân và không hiểu vì sao các mối quan hệ của mình đều không đi đến cuối cùng. Trong giai đoạn khó khăn, ba cô con gái trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cô dần vượt qua tổn thương và mở lòng với tình yêu mới.

Sau hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Chung Lệ Đề tìm được hạnh phúc bên tài tử Trương Luân Thạc. Hai người quen nhau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế năm 2015.

Dù chênh lệch 12 tuổi, cặp đôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân sau một năm hẹn hò. Mối quan hệ từng nhận nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cả hai vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Chung Lệ Đề tìm được hạnh phúc bên ông xã kém 12 tuổi.

Chung Lệ Đề từng chia sẻ rằng khoảng cách tuổi tác không phải rào cản trong cuộc sống vợ chồng. Cô cho rằng bản thân vẫn giữ được sự trẻ trung trong tâm hồn, còn Trương Luân Thạc lại là người chín chắn và điềm đạm.

Không chỉ quan tâm đến vợ, Trương Luân Thạc còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ba con riêng của cô. Trên mạng xã hội, Chung Lệ Đề thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình và dành nhiều lời yêu thương, biết ơn cho người bạn đời.

Ở tuổi 56, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng trẻ trung, thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm. Những năm gần đây, cô giảm hoạt động phim ảnh, dành nhiều thời gian cho các chương trình truyền hình thực tế, sự kiện giải trí, thời trang và nội dung trên mạng xã hội.