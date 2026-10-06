Cô giáo không giấu được cảm xúc sau khi nghe học trò nói đúng 4 từ

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng yêu giữa cô giáo và học trò. Nguồn: Cà phê đường phố)

Theo nội dung đoạn clip, khi chuẩn bị rời khỏi lớp, cô giáo đang bước ra ngoài thì bất ngờ được một học sinh gọi lại. Cậu học trò lễ phép chào cô rồi nói đúng 4 từ: “Cô đẹp gái quá à”.

Nghe lời nhận xét bất ngờ từ học trò, cô giáo lập tức quay lại, nở nụ cười và đáp: “Cô cảm ơn”.

Tưởng chỉ đơn giản vậy, nhưng ngay sau đó, biểu cảm của cô giáo mới thực sự khiến người xem bật cười. Cô vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang, trông chẳng khác nào vừa nhận được một lời khen rất đúng lúc.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng lời khen của học trò tuy mộc mạc nhưng đủ sức khiến cô giáo vui cả ngày.

Đặc biệt, màn “nhảy chân sáo” sau khi nói lời cảm ơn khiến nhiều người thích thú. Có lẽ với bất kỳ ai, một lời khen chân thành, nhất là đến từ những người mình không ngờ tới, cũng dễ dàng mang lại một nguồn năng lượng tích cực.

Đoạn clip hiện vẫn nhận được nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Câu chuyện cũng khiến dân mạng thích thú trước sự hồn nhiên, thẳng thắn của học sinh và phản ứng đáng yêu của cô giáo.