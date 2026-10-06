53 thí sinh sẵn sàng tỏa sáng ở Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung với lịch trình đào tạo và hoạt động dày đặc. Sáng 6/10, các cô gái xuất hiện rạng ngời tại khu du lịch Đồi Rồng (Hải Phòng), tham dự buổi Họp báo công bố đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Các cô gái xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp và chỉn chu nhất. Sau thời gian luyện tập, dàn thí sinh đã sẵn sàng cho cột mốc quan trọng tiếp theo của cuộc thi.

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Trong thời gian qua, 53 thí sinh đã được các chuyên gia hướng dẫn về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính. Cuộc thi năm nay có chủ đề Miền Hương Sắc, tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Vì vậy, hành trình của thí sinh không chỉ xoay quanh các buổi tập luyện để chuẩn bị cho sân khấu. Họ còn được Ban tổ chức đưa đến nhiều địa phương, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

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Sau đêm thi, ban giám khảo lựa chọn những gương mặt bước tiếp vào vòng Chung kết toàn quốc. Kết quả được đánh giá dựa trên phần thể hiện trong đêm Chung khảo cũng như quá trình tham gia cuộc thi. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được gọi tên.

Thành viên Ban giám khảo và Ban cố vấn Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 bao gồm:

- Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn.

- Nghệ sĩ Ưu tú, Đại tá Đặng Thái Huyền - Đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân.

- PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn.

- Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

- MC Trần Ngọc.

- Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.