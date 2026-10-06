Đàm Vĩnh Hưng hát chúc phúc ở đám cưới Hoài Lâm

Hoài Lâm là nam ca sĩ được khán giả yêu mến qua giọng hát giàu cảm xúc cùng nhiều ca khúc quen thuộc. Ngày 6/10, anh tổ chức đám cưới với bà xã Ngọc Trinh tại quê nhà Vĩnh Long, chính thức bước vào chặng đường mới của cuộc sống.

Trong ngày vui của Hoài Lâm, nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã có mặt để gửi lời chúc phúc đến nam ca sĩ và bà xã. Đáng chú ý, Đàm Vĩnh Hưng cũng xuất hiện tại đám cưới, dành những lời chúc tốt đẹp cho Hoài Lâm trong cột mốc đặc biệt của cuộc đời. Không chỉ đến chung vui, nam ca sĩ còn lên sân khấu, hòa giọng cùng Hoài Lâm, góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động cho tiệc cưới.

Đàm Vĩnh Hưng đến chúc phúc ở đám cưới Hoài Lâm. (Ảnh từ Tiktok Hoang Huy Nguyen)

Khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Lâm cùng đứng trên sân khấu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Màn kết hợp của hai giọng ca mang đến nhiều cảm xúc trong ngày trọng đại của Hoài Lâm, đồng thời cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ.

Trong nhiều năm qua, Hoài Lâm và Đàm Vĩnh Hưng duy trì mối quan hệ gần gũi. Đàm Vĩnh Hưng từng có thời gian hỗ trợ, đồng hành cùng Hoài Lâm trên con đường nghệ thuật. Dù về sau mỗi người theo đuổi định hướng âm nhạc riêng, cả hai vẫn giữ sự trân trọng và tình cảm dành cho nhau. Vì thế, sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng trong ngày Hoài Lâm lập gia đình càng nhận được nhiều sự chú ý.

Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Hoài Lâm trong đám cưới. (Ảnh từ Tiktok Hoang Huy Nguyen)

Sáng 6/10, Hoài Lâm có mặt tại nhà gái để thực hiện nghi lễ đón dâu, chính thức mở ra chặng đường hôn nhân cùng Ngọc Trinh. Trong những hình ảnh và video được chia sẻ, nam ca sĩ diện áo dài đỏ, xuất hiện với diện mạo chỉn chu trong ngày trọng đại. Cô dâu Ngọc Trinh cũng lựa chọn trang phục truyền thống, cùng gia đình thực hiện các nghi thức theo phong tục cưới hỏi.

Không gian lễ đón dâu diễn ra trong sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình. Sau khi hoàn tất các nghi thức tại nhà gái, Hoài Lâm cùng bà xã trở về nhà chú rể để chuẩn bị cho tiệc cưới. Đây cũng là dịp nam ca sĩ gặp gỡ những người bạn, đồng nghiệp thân thiết đã dành thời gian đến chung vui cùng anh.

Hoài Lâm trong lễ đón dâu sáng nay.

Trước đó, Hoài Lâm và Ngọc Trinh đã tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Buổi lễ được diễn ra theo hướng giản dị, ấm cúng với sự góp mặt của người thân. Trong ngày vui, Hoài Lâm cũng trực tiếp góp giọng với một tiết mục mang màu sắc sôi động, mang đến không khí rộn ràng cho những người tham dự.

Đám cưới lần này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ với Hoài Lâm sau những thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp. Nam ca sĩ lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng trong thời gian qua, vì vậy chuyện anh chính thức tổ chức hôn lễ nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Nhiều người chúc phúc vợ chồng Hoài Lâm.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cả hai từng giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trước khi những hình ảnh liên quan đến đám cưới được chia sẻ rộng rãi. Việc Hoài Lâm bước sang cuộc sống hôn nhân bên Ngọc Trinh cũng nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ và những đồng nghiệp thân thiết.