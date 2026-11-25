Trước đó, ngày 18/11, nhận thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về một đoạn video dài khoảng 59 giây được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, ghi lại hình ảnh một thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô tại Km21, đường tỉnh lộ 152, thuộc thôn Bản Pho, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

G.A.L bị tịch thu phương tiện và xử phạt vi phạm hành chính

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Tả Van đã tổ chức rà soát, xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là cháu G.A.L (SN 2009, trú tại thôn Bản Lếch, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai). Ngày 24/11, lực lượng chức năng yêu cầu cháu G.A.L cùng người giám hộ đến làm việc, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm.

Qua đó, xác định cháu G.A.L vi phạm các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô; không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổng mức tiền phạt sau khi áp dụng quy định đối với người chưa đủ 18 tuổi là 2 triệu đồng; phương tiện vi phạm bị tịch thu theo quy định.