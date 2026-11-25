Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép súng, đạn qua biên giới
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 3 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn trong hành lý của một nữ hành khách quốc tịch Australia khi làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép súng, đạn qua biên giới. Video: BĐBP HT
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một chiếc vali màu đen của Sarah Therese (33 tuổi, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.
Làm việc với cơ quan chức năng, Sarah Therese khai nhận được một người đàn ông liên hệ, sau đó thuê vận chuyển số súng, đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.
Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-van-chuyen-trai-phep-sung-dan-qua-bien-gioi.html