Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép súng, đạn qua biên giới. Video: BĐBP HT

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sarah Therese tại cơ quan chức năng. Ảnh: BĐBP HT

Trước đó, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong một chiếc vali màu đen của Sarah Therese (33 tuổi, quốc tịch Australia) có 3 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn.

Tang vật vụ án. Ảnh: BĐBP HT

Làm việc với cơ quan chức năng, Sarah Therese khai nhận được một người đàn ông liên hệ, sau đó thuê vận chuyển số súng, đạn nói trên từ Lào vào Việt Nam để nhận tiền công.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 2, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.