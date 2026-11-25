Quá trình điều tra xác định: Do phát sinh tranh chấp liên quan đến việc đặt cọc chuyển nhượng nhà, các đối tượng Nguyễn Hữu Dũng, Phan Lê Ngọc Quý cùng bà Ngô Thị Vân, bà Ngô Thị Hồng Vân đã có hành vi đến nhà ông Lại Phước Thừa gây sức ép, đe dọa, đánh ông Thừa và khóa cửa nhà nhằm đe doạ, buộc ông Thừa trả lại tiền đặt cọc.

Ngày 11-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Lê Ngọc Quý và Nguyễn Hữu Dũng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự. Ngày 23-10-2026, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Vân và Ngô Thị Hồng Vân về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định sau khi nhà ông Thừa bị khóa cửa, ngoài những người nêu trên còn có một số cá nhân khác đến dán giấy trước cửa nhà ông Thừa. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch và vai trò của những người có liên quan đến hành vi này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo và đề nghị các cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc dán giấy trước cửa nhà ông Lại Phước Thừa nhanh chóng liên hệ, làm việc với Điều tra viên được phân công thụ lý vụ án để cung cấp thông tin, tài liệu và làm rõ những nội dung có liên quan.

Các cá nhân chứng kiến, biết việc hoặc có thông tin về những người thực hiện hành vi dán giấy nêu trên đề nghị chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án.

Mọi thông tin, tài liệu liên quan đề nghị cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Khu vực 2), địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ đồng chí Điều tra viên Đặng Phước Lời, số điện thoại 0392871911. Cơ quan điều tra cam kết bảo mật thông tin người cung cấp theo quy định của pháp luật.

B.N