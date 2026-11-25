Theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 116/2026/TT-BCA, người thuê thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới.

Cụ thể, “công dân thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm thực hiện đăng ký tạm trú mới. Trường hợp chỗ ở đó trong phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này”.

Như vậy, khi thay đổi chỗ ở, người thuê có trách nhiệm đăng ký tạm trú mới khi thay đổi chỗ ở ngoài nơi đã đăng ký tạm trú, trừ trường hợp được xử lý theo quy định riêng nêu tại khoản 1 Điều 12.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin về nơi ở hiện tại của công dân đang thực tế sinh sống trên địa bàn quản lý vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, bảo đảm chính xác, kịp thời.

Khi người thuê nhà chấm dứt việc thuê, người cho thuê có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện xóa đăng ký tạm trú. Khoản 3 Điều 12 Thông tư 116/2026/TT-BCA nêu rõ, trường hợp người thuê, mượn, ở nhờ chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện xóa đăng ký tạm trú.

Trong đó, cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân (Công an cấp xã).

Về hình thức tiếp nhận thông tin về cư trú, theo Điều 4 Thông tư 116/2026, các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức gồm: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; Điện thoại, đường dây nóng do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

Hòm thư góp ý, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết; Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương; Qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú phải được cơ quan đăng ký cư trú ghi lại, trong đó thể hiện rõ thời gian, địa điểm xảy ra, nội dung, diễn biến liên quan đến tổ chức, cá nhân. Khi công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức phản ánh thông tin trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, qua điện thoại, đường dây nóng thì yêu cầu công dân cung cấp họ, chữ đệm và tên khai sinh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm giữ bí mật đối với thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức trong trường hợp được yêu cầu giữ bí mật, đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.