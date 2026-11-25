Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Hồ Đắc Thắng và bà N.T.T. (sinh năm 1994, trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) từng là đồng nghiệp tại một doanh nghiệp bất động sản ở TP Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 8/2022, hai người nhiều lần góp vốn mua bán bất động sản, qua đó tạo dựng sự tin tưởng.

Đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Đến tháng 8/2022, do làm ăn thua lỗ, Thắng đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư hai thửa đất tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng và đề nghị bà T. góp vốn với tổng số tiền 3,85 tỷ đồng.

Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trước đó và mức lợi nhuận được hứa hẹn, bà T. đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho Thắng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Thắng không sử dụng tiền để mua đất như cam kết mà dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận cho một số người khác từ hoạt động đầu tư đất.

Đến tháng 7/2024, khi phát hiện sự việc, bà T. yêu cầu Thắng hoàn trả tiền nhưng đối tượng không thực hiện, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với bị hại cùng gia đình.

Ngày 26/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hồ Đắc Thắng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian lẩn trốn tại Hà Nội, Thắng làm nghề tự do, thường xuyên thay đổi nơi ở, không sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng bắt giữ Thắng tại phường Long Biên, TP Hà Nội, sau đó áp giải về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.