Hai đối tượng Hoàng và Sang.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến khi bị phát hiện, Sang đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội livestream, dùng những lời nói, hình ảnh mang yếu tố tâm linh, tung tin có khả năng dự đoán chính xác kết quả xổ số để dụ dỗ người xem mua “lộc” bằng cách chuyển tiền qua tài khoản hoặc qua hình thức giao hàng thu tiền hộ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.