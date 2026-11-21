Tìm bị hại của vợ chồng lừa đảo
Liên quan đến vụ án lợi dụng yếu tố tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng do 2 đối tượng Trương Minh Hoàng (32 tuổi, trú phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) và Dương Kim Sang (33 tuổi, vợ Hoàng) gây ra tại Đắk Lắk và một số địa phương khác, ngày 20-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tìm người bị hại.
Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến khi bị phát hiện, Sang đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội livestream, dùng những lời nói, hình ảnh mang yếu tố tâm linh, tung tin có khả năng dự đoán chính xác kết quả xổ số để dụ dỗ người xem mua “lộc” bằng cách chuyển tiền qua tài khoản hoặc qua hình thức giao hàng thu tiền hộ. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tim-bi-hai-cua-vo-chong-lua-dao-post361341.html