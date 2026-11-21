Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Ảnh: LÂM NGUYÊN

Trước đó, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Nội dung chỉnh lý khẳng định không lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi. Việc đăng ký hiến chỉ áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên và hoàn toàn tự nguyện.

Luật được thông qua cũng tăng độ tuổi hiến tặng khi còn sống cho người không phải thành viên gia đình từ đủ 18 tuổi lên 25 tuổi.

Khi hiến cho người ngoài gia đình, việc phân bổ do cơ quan điều phối quốc gia thực hiện, nhằm ngăn chặn nguy cơ mua bán. Việc lấy chỉ thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia y tế, pháp luật, tâm lý không thuộc kíp lấy, ghép. Cơ quan công an, UBND và các cơ quan liên quan sẽ phối hợp xác minh quan hệ nhân thân, nơi cư trú của người hiến và nhận. Trường hợp vợ chồng phải bảo đảm thời gian kết hôn tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo, sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngoài ra, Luật chỉ giữ lại trường hợp trẻ em được hiến mô tái sinh như tế bào gốc tạo máu để giúp anh chị em ruột mắc các bệnh về máu ác tính, bệnh máu bẩm sinh nặng.

Việc hiến phải có sự đồng ý của trẻ và văn bản đồng ý của cha mẹ. Cả trẻ và cha mẹ được tư vấn độc lập và phải có sự tham gia của hội đồng tư vấn (gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc tổ chức bảo vệ quyền trẻ em); người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng ý bằng văn bản.

Việc lấy mô phải dừng lại ngay nếu trẻ hoặc cha mẹ có biểu hiện không đồng thuận ở bất kỳ thời điểm nào.

Các đại biểu tán thành Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết, sáng 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Về điều kiện, thẩm quyền xác định chết não, chết tuần hoàn, luật quy định các nguyên tắc bảo đảm quyền con người, khẳng định người chết não, chết tuần hoàn không thể sống lại.

Ngay cả khi đã có kết luận chết não, chết tuần hoàn, việc hiến hoàn toàn do gia đình quyết định và gia đình có quyền từ chối vào bất kỳ thời điểm nào. Luật nghiêm cấm lấy mô, bộ phận cơ thể người khi chưa rõ nguyên nhân tử vong hoặc nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bất thường.

"Như vậy, quy định mới đã giải quyết cơ bản những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo điều kiện để nhiều người bệnh có cơ hội được cứu chữa nhưng vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ các hoạt động hiến, lấy, ghép", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.