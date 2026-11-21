Bị cáo Tài tại phiên tòa.

Dù vậy, sau khi đường nhà ai nấy về thì Tài lại quay xe đuổi theo rồi lấy dao đâm trúng vùng cổ của Thắng. Thắng bỏ chạy và cầu xin Tài tha nhưng đối tượng vẫn đâm tiếp 2 nhát vào lưng khiến Thắng ngất xỉu. Rất may, Thắng được người khác đưa đi cấp cứu kịp thời với tỷ lệ bị tổn thương cơ thể 12%. Ngày 18-11, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Xuân Tài 8 năm tù về tội: “Giết người” và 1 năm tù về tội: “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt là 9 năm tù.