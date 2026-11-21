Ngày 19/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành Nghị định số 415/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định gồm 5 chương, 61 điều, quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản, xử phạt và tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ nhưng không được quy định tại Nghị định này, việc xử phạt được thực hiện theo các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tương ứng.

Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 100 triệu đồng

Theo Điều 5 Nghị định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III của Nghị định là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Về đối tượng áp dụng, Nghị định quy định tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư có hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh đều có thể bị xử phạt.

Đối với tổ chức, Nghị định xác định cụ thể các nhóm đối tượng, gồm: cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và công nghệ cao; doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập.

Ngoài ra, đối tượng bị xử phạt còn bao gồm văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức khác có hành vi vi phạm.

Riêng hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư có hành vi vi phạm hành chính được áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân.

Về thời hiệu xử phạt, Điều 4 Nghị định quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ là 1 năm.

Đối với hành vi vi phạm đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện vi phạm.

Trường hợp tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh việc xử phạt thì thời gian trốn tránh không được tính vào thời hiệu; thời hiệu xử phạt được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh.

Ảnh minh hoạ.

Tiết lộ trái pháp luật bí mật công nghệ có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Nghị định cũng quy định về xử phạt đối với các hành vi xâm phạm bí mật công nghệ, dữ liệu và thông tin liên quan đến công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Cụ thể, khoản 1 Điều 40 quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi không thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, bảo vệ bí mật công nghệ, dữ liệu hoặc thông tin thuộc phạm vi phải bảo mật theo quy định.

Đối với hành vi mua, bán, tiếp nhận, tiết lộ, sử dụng hoặc chuyển giao trái pháp luật bí mật công nghệ, dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến công nghệ cao, công nghệ chiến lược mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khoản 2 Điều 40 quy định mức phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Như vậy, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tương ứng tại khoản 1 Điều 40 bị phạt từ 2,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng; đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 40, mức phạt từ 35 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 40 còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Các quy định này áp dụng đối với những hành vi vi phạm hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định; riêng hành vi quy định tại khoản 2 Điều 40 phải thuộc trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Buộc xóa bỏ dữ liệu tiết lộ trái phép, nộp lại số lợi bất hợp pháp

Bên cạnh hình thức xử phạt chính và xử phạt bổ sung, Nghị định quy định nhiều biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm về bảo vệ bí mật công nghệ, dữ liệu và thông tin liên quan đến công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Theo khoản 4 Điều 40, đối với hành vi mua bán, tiếp nhận, tiết lộ, sử dụng hoặc chuyển giao trái pháp luật bí mật công nghệ, dữ liệu, thông tin liên quan đến công nghệ cao, công nghệ chiến lược, tổ chức, cá nhân vi phạm bị buộc bàn giao kết quả nghiên cứu, công nghệ, trang thiết bị, tài liệu cho tổ chức, cá nhân có quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, buộc ngừng sử dụng công nghệ, dây chuyền công nghệ, máy móc, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu hoặc đối tượng chuyên ngành không đáp ứng điều kiện hoặc được sử dụng trái quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Nghị định quy định biện pháp buộc xóa, gỡ bỏ thông tin, dữ liệu đã được công bố, cung cấp, chia sẻ hoặc tiết lộ trái pháp luật; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc nộp lại số tiền bằng giá trị tang vật, phương tiện vi phạm.

Ngoài ra, đối với cả hai nhóm hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40, Nghị định yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, quản trị rủi ro; bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sức khỏe con người, quốc phòng, an ninh và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2027.

Theo Điều 59 Nghị định, kể từ ngày 5/1/2027, Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ hết hiệu lực thi hành.

Đồng thời, Điều 3 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan cũng hết hiệu lực.

Đối với hành vi vi phạm xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành (5/1/2027) nhưng sau đó mới bị phát hiện hoặc đang được xem xét, giải quyết, việc xử lý được thực hiện theo nguyên tắc có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trường hợp hành vi vi phạm xảy ra trước ngày 5/1/2027 nhưng vẫn đang tiếp diễn khi Nghị định có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định.