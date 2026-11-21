Trưa 21/11, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng Viện Khoa học hình sự (C09, Bộ Công an) đã đến hiện trường, phối hợp với Công an thành phố triển khai các công việc chuyên môn phục vụ điều tra vụ cháy kho nguyên liệu Nhà máy Giấy Lee & Man.

Vụ cháy kho giấy Lee & Man đang được Công an TP Cần Thơ phối hợp Viện Khoa học hình sự điều tra, giám định, làm rõ nguyên nhân.

Các mẫu vật liên quan đến vụ cháy được thu thập, gửi cơ quan chuyên môn phân tích, giám định nhằm xác định nguyên nhân. Theo Đại tá Lê Đức Bảy, công tác giám định cần có thời gian nên hiện chưa thể xác định thời điểm có kết luận chính thức.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/11, đám cháy xảy ra tại kho nguyên liệu của Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ khu vực chứa nguyên liệu, nhanh chóng bén vào giấy phế liệu, giấy carton và bùng phát dữ dội. Đám cháy bao trùm diện tích khoảng 20.000m², nơi chứa khoảng 30.000 tấn nguyên liệu được ép thành từng kiện lớn.

Đến trưa 21/11, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, bên trong kho vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ cần tiếp tục xử lý. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực cùng nhiều phương tiện tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy (bìa trái) chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy cho biết, kho nguyên liệu có diện tích hàng chục nghìn mét vuông, các cuộn giấy sau khi cháy kết thành khối lớn, nặng hàng tấn. Dù ngọn lửa bên ngoài đã được khống chế, bên trong những khối giấy vẫn còn âm ỉ, khiến việc dập tắt hoàn toàn cần nhiều thời gian.

Lực lượng chức năng phải huy động máy xúc để tách từng khối giấy bị cháy, di chuyển nguyên liệu ra bên ngoài, tạo khoảng trống cho lực lượng chữa cháy tiếp cận sâu vào khu vực bên trong và phun nước dập tắt các điểm còn cháy. Nhiều mũi chữa cháy được bố trí tại các vị trí khác nhau, vừa xử lý từng khu vực, vừa khoanh vùng, ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty.

Do nguyên liệu trong kho chủ yếu là giấy, rất dễ bắt lửa, đám cháy bùng phát nhanh và lan rộng. Vì vậy, lực lượng chữa cháy phải chia nhỏ từng khu vực, kiên trì xử lý các điểm cháy âm ỉ, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Công an TP Cần Thơ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường để xử lý triệt để các điểm cháy, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các khu vực sản xuất lân cận.

Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc), có diện tích khoảng 82,8 ha, công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư được công bố trước đây khoảng 300 triệu USD. Tháng 5/2026, doanh nghiệp có hơn 760 lao động.