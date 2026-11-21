Trước đó, Quốc hội đã nghe Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết thi hành Bộ luật này.

Theo Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến, dự thảo Bộ luật TTHS sau chỉnh lý gồm 9 phần, 37 chương, 527 điều; trong đó có 36 điều bổ sung mới, 300 điều sửa đổi, bổ sung và 191 điều giữ nguyên.

Về nguyên tắc tố tụng điện tử, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý quy định tại Điều 18 về hoạt động tố tụng điện tử để bảo đảm nội dung quy định mang tính nguyên tắc và tiếp tục quy định tại Điều 18. Bởi đây không chỉ là quy định về lập, quản lý hồ sơ vụ án điện tử mà còn là nguyên tắc chung chi phối việc tạo lập, quản lý, cập nhật, lưu trữ và chuyển giao tài liệu, dữ liệu điện tử trong toàn bộ quá trình tố tụng, từ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đến khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Về trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự tại Điều 21, cơ quan soạn thảo đã rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm thể chế hóa Nghị quyết 24-NQ/TW bảo đảm việc xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện các trường hợp đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung, trong đó có căn cứ áp dụng chính sách hình sự phù hợp.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình

Về thu thập, bảo quản và xử lý dữ liệu điện tử tại Điều 118, cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý theo hướng ưu tiên thực hiện việc tìm kiếm, giám định trên bản sao; chỉ thực hiện trên bản gốc trong trường hợp đặc biệt và phải bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.

Về thủ tục đối với bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị tại Chương XXXI (31) dự thảo Bộ luật, đây là thủ tục mới, được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là về điều kiện áp dụng, tính tự nguyện và cơ chế kiểm soát.

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định rõ điều kiện, phạm vi áp dụng; trách nhiệm giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý cho bị can; trình tự ghi nhận việc tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt được đề nghị, bảo đảm phù hợp với chính sách mới của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, dự thảo bảo đảm vai trò kiểm sát của Viện kiểm sát và quyền quyết định của Tòa án. Việc áp dụng thủ tục phải thực chất, tự nguyện, không ép buộc, không hạn chế quyền bào chữa và các quyền tố tụng hợp pháp khác. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải kiểm tra, đánh giá đầy đủ căn cứ buộc tội trước khi quyết định áp dụng thủ tục này.

Về thủ tục tố tụng đối với pháp nhân thương mại, cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các quy định về người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại; làm rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia tố tụng; đồng thời, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm phù hợp với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và pháp luật có liên quan.

Về dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, chỉnh lý các quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm các quy định mới có điều kiện triển khai đồng bộ, nhất là những quy định về thủ tục tố tụng mới, xử lý vật chứng, tài sản và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự.