Trong những ngày triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 trên đất bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin của ông Chăn Thầy và ông Mi Lay cho biết tại bản Pha Dạt cũ (nay là bản Pha Bò, xã Pha Thong, huyện Viêng Thong, tỉnh Bolikhămxay) có bộ đội Việt Nam đóng quân, chiến đấu và hy sinh.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị nước bạn đến gặp già làng, trưởng bản và Hội Cựu chiến binh huyện Viêng Thong để khảo sát, xử lý thông tin.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng các mẫu phẩm có giá trị phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính. (Ảnh: Dương Hoàng)

Đồng thời, đội quy tập liên hệ với ông Nguyễn Huy Thân (70 tuổi, ngụ tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) từng cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại núi Pha Dạt (bản Pha Dạt cũ, huyện Viêng Thong, tỉnh Bolykhămxay) để xác minh thêm thông tin.

Ông Thân cũng đồng ý tự nguyện sang Lào để cùng Đội Quy tập tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 16/11, đội quy tập phối hợp với đơn vị nước bạn cùng các nhân chứng hành quân đến núi Pha Dạt cũ tiến hành tìm kiếm, quy tập. Đến trưa ngày 17/11, đội quy tập đã tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ.

Trong số 5 phần mộ tìm thấy có nhiều mảnh xương, tấm tăng, hộp đựng thực phẩm. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy đã được đưa về nhà thờ tại tỉnh Bolikhămxay theo phong tục tập quán để thờ phụng, hương khói.

Như vậy, từ khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tại Lào đã triển khai nhiệm vụ trên 2 hướng huyện Pạc Xan và huyện Viêng Thoong (tỉnh Bôlykhămxay), tìm kiếm, quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ.