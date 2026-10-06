Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an toàn bếp ăn bán trú cho học sinh

Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự chủ động của địa phương, nhà trường và đồng thuận của phụ huynh, đến trưa 6/10, nhiều trường đã đồng loạt mở lại bếp ăn bán trú, từng bước ổn định việc dạy và học, giúp học sinh và phụ huynh yên tâm hơn.

Niềm vui trở lại sau hơn một tháng chờ đợi

Các cháu học sinh Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh hào hứng khi ăn bán trú.

Tại Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, trong ngày đầu tiên tổ chức ăn bán trú trở lại, không khí tại trường trở nên rộn ràng hơn. Sau giờ học buổi sáng, học sinh được ăn trưa ngay tại trường, nghỉ ngơi và tiếp tục học tập vào buổi chiều thay vì phải trở về nhà rồi quay lại trường.

Cô Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Hoa cho biết, đầu năm học, nhà trường chưa thể tổ chức ăn bán trú do còn một số khó khăn, vướng mắc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của học sinh và gia đình, nhất là những phụ huynh đi làm cả ngày, không có điều kiện đưa đón con nhiều lần. Sau khi những khó khăn từng bước được tháo gỡ, nhà trường khẩn trương triển khai các điều kiện cần thiết để tổ chức ăn bán trú. Đến nay, toàn trường có 1.580/1.674 học sinh đăng ký ăn bán trú.

Các cháu học sinh Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh hào hứng khi ăn bán trú.

Để bảo đảm bữa ăn an toàn, công khai, minh bạch, nhà trường ký hợp đồng tạm thời với đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời bố trí để đơn vị này sử dụng khu vực chế biến tại trường, tổ chức nấu ăn trực tiếp. Cách làm này tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn.

Cháu Trương Chi Chi, lớp 3A5, Trường Tiểu học Suối Hoa hào hứng chia sẻ: Cháu rất hào hứng khi được ăn bán trú ở lớp. Nếu như trước đây cháu mất nhiều thời gian khi bố mẹ đưa đón về nhà ăn trưa thì nay được ăn tại lớp giúp cháu có thêm thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, bữa ăn rất ngon, hợp với khẩu vị của lứa tuổi học sinh nên hầu hết các bạn trong lớp đều ăn hết suất của mình.

Lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Bà Lê Hồng Anh, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Suối Hoa cho biết: Khi biết nhà trường tổ chức ăn bán trú trở lại, được trực tiếp chứng kiến bữa ăn bán trú của cháu bà rất yên tâm. Đặc biệt, nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát hằng ngày giữa Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh, từ khâu tiếp nhận, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi chia suất và tổ chức cho học sinh ăn. Vì vậy, phụ huynh rất yên tâm và phấn khởi.

Cùng với Trường Tiểu học Suối Hoa, tại Trường Mầm non Kinh Bắc hiện có 820/820 trẻ được tổ chức ăn bán trú. Bữa ăn được chế biến trực tiếp tại bếp ăn của nhà trường với kinh phí 25.000 đồng/trẻ/ngày, gồm một bữa trưa và một bữa phụ buổi chiều. Hằng ngày, Ban giám hiệu cùng đại diện phụ huynh của các nhóm lớp tham gia giám sát từ khâu tiếp nhận nguyên vật liệu đến quá trình chế biến, góp phần tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Cô Nguyễn Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kinh Bắc chia sẻ: Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm sức khỏe và chất lượng bữa ăn hằng ngày cho trẻ. Trong quá trình chế biến, nhà trường yêu cầu nhân viên cấp dưỡng thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng, đủ dinh dưỡng cho các con.

Đáp ứng nhu cầu chính đáng, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú

Mỗi món ăn cho các cháu đều được lưu mẫu cẩn thận.

Việc tổ chức trở lại bữa ăn bán trú đang được triển khai đồng loạt tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Đây là nhu cầu thiết thực của đông đảo phụ huynh, nhất là tại những địa bàn tập trung đông dân cư, trường học có số lượng học sinh lớn.

Trực tiếp kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại phường Kinh Bắc, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc cho biết, sau những khó khăn, vướng mắc trong những ngày đầu năm học 2026-2027, đến nay, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự chủ động, trách nhiệm của Ban Giám hiệu các nhà trường, toàn phường có 14.797/22.786 học sinh ăn bán trú. Trong đó, khối mầm non đạt 100%, tiểu học đạt 81,9% và trung học cơ sở đạt 37,9%, trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đạt 92,6%.

“Các trường cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú; đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp liên quan đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh”, bà Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Phường cũng yêu cầu các nhà trường phát huy vai trò giám sát của Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế học đường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến khi học sinh sử dụng bữa ăn.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tính đến ngày 6/10, toàn thành phố đã có 288 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp và trung học phổ thông tổ chức ăn bán trú cho học sinh có nhu cầu.

Ông Phí Hữu Quynh, Trưởng phòng Giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, đến ngày 6/10, toàn thành phố chỉ còn 23 trường có nhu cầu nhưng chưa tổ chức được bếp ăn bán trú. Dự kiến đến trung tuần tháng 10, sẽ có thêm 14 trường tiếp tục tổ chức bán trú. Các trường còn lại hiện chưa có kế hoạch cụ thể do đang chờ địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất và các thủ tục pháp lý liên quan.

Việc nhiều trường học chưa thể tổ chức ăn bán trú trong hơn một tháng đầu năm học xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những vướng mắc liên quan đến quy trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn. Trong khi đó, nhu cầu ăn bán trú của học sinh là rất lớn và gắn trực tiếp với đời sống của mỗi gia đình. Trước yêu cầu thực tế đó, thành phố Bắc Ninh đã liên tục chỉ đạo các địa phương, nhà trường rà soát nhu cầu, khẩn trương tháo gỡ khó khăn để tổ chức bán trú trở lại nhưng phải bảo đảm đúng quy định và an toàn cho học sinh. Trên cơ sở điều kiện thực tế, các địa phương xây dựng phương án cụ thể, khả thi để tổ chức bán trú, phù hợp với điều kiện từng nhà trường; không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Các cháu học sinh Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh hào hứng khi ăn bán trú.

Đặc biệt, ngày 5/10, tại hội nghị thường kỳ tháng 9 của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn tiếp tục yêu cầu rà soát tình hình tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục; lập danh sách các trường đã tổ chức và các trường có kế hoạch nhưng chưa triển khai, xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, tổ chức ăn bán trú là nhu cầu chính đáng, bức thiết của học sinh và phụ huynh; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Việc từng bước tháo gỡ những vướng mắc, đưa bếp ăn bán trú trở lại hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu chính đáng của phụ huynh, học sinh mà còn góp phần ổn định nền nếp dạy và học tại các nhà trường. Tuy nhiên, để việc tổ chức bán trú thực sự bền vững, các địa phương và cơ sở giáo dục cần tiếp tục chủ động rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, quy trình tổ chức và lựa chọn đơn vị cung cấp theo đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc thực phẩm và toàn bộ quy trình chế biến, phục vụ.