Talkshow đổi mới tuyển sinh đại học: Làm thế nào để thực hiện công bằng, thực chất?

Trong bối cảnh tỷ lệ giới tính khi sinh của thành phố nằm ở mức 111 - 112 trẻ trai/100 trẻ gái, việc bảo vệ quyền và sức khỏe của trẻ em gái càng trở nên cấp thiết. Trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và kỹ năng tự bảo vệ chính là nền tảng quan trọng để các em được phát triển an toàn, bình đẳng và chủ động làm chủ tương lai.