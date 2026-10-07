Talkshow đổi mới tuyển sinh đại học: Làm thế nào để thực hiện công bằng, thực chất?
Dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT có nhiều điểm mới. Vậy, đổi mới lần này Bộ đang muốn giải quyết những bất cập nào? Để hiểu rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Talk show: “Đổi mới tuyển sinh đại học – công bằng, thực chất và lộ trình dài hạn” với các khách mời: Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách TP. Hải Phòng; GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/talkshow-doi-moi-tuyen-sinh-dai-hoc-lam-the-nao-de-thuc-hien-cong-bang-thuc-chat-10432963.html