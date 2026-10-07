Xã Chiên Đàn có 41 tộc họ được công nhận danh hiệu 'Tộc văn hóa'

Quang cảnh tọa đàm ngày 6/10. Ảnh: N.ĐOAN

Theo thông tin tại tọa đàm, đến cuối tháng 9/2026, toàn xã có 42 tộc họ đã phát động xây dựng tộc văn hóa. Trong đó 41 tộc được công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”; 1 tộc đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, tiêu chí để được xem xét công nhận.

Nhiều tộc họ có những cách làm thiết thực như duy trì gặp mặt con cháu, xây dựng quỹ khuyến học, biểu dương con cháu học tập tốt, hỗ trợ các gia đình khó khăn, vận động con cháu tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn chia sẻ, đạt danh hiệu “Tộc văn hóa” là đáng quý, nhưng giữ gìn và nâng cao chất lượng danh hiệu càng quan trọng hơn. Do đó, xây dựng tộc văn hóa phải hướng đến những chuyển biến thực sự trong đời sống của từng gia đình, mỗi thành viên và trong mối quan hệ giữa dòng họ với cộng đồng dân cư, thôn xóm.