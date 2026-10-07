Trường THPT Hồng Lĩnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử

Trường THPT Hồng Lĩnh tăng cường phòng, chống thuốc lá điện tử trong học đường

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2026 - 2027, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống và định hướng lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, vừa qua, Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi Sinh hoạt chủ đề: "Tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử".

Chương trình với sự tham gia của Ban Thường vụ Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm cùng toàn thể lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từ các chi đoàn.

Học sinh THPT Hồng Lĩnh tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử

Hiện nay, bên cạnh các loại thuốc lá truyền thống, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử (Vape, Pod) với thiết kế hiện đại, đa dạng kiểu dáng (ngụy trang dưới dạng son môi, bút, USB...) cùng nhiều hương vị hấp dẫn đang trở thành một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe giới trẻ. Nhiều học sinh vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc do thiếu thông tin chuẩn xác đã vô tình bị lôi kéo vào việc sử dụng các sản phẩm này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như kết quả học tập.

Nhận thức rõ tính chất nguy hại đó, Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh xác định công tác tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn khói thuốc xuất hiện trong học đường là nhiệm vụ trọng tâm và vô cùng cấp thiết.

Tại buổi sinh hoạt chủ đề, các đoàn viên, thanh niên đã được tiếp cận nhiều nội dung tuyên truyền thiết thực và bổ ích:

Phân tích chi tiết tác hại của nicotine và các chất độc hại: Báo cáo viên đã chỉ ra rằng trong thuốc lá điện tử vẫn chứa nicotine - chất gây nghiện mạnh, cùng hàng loạt hóa chất nguy hại, kim loại nặng và hương liệu công nghiệp. Việc sử dụng thường xuyên gây tổn thương phổi cấp tính, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng hệ tim mạch và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.

Cảnh báo về nguy cơ biến tướng, pha trộn chất cấm: Chương trình nhấn mạnh thực trạng thuốc lá điện tử trôi nổi trên thị trường hiện nay có nguy cơ bị kẻ xấu pha trộn các chất tinh dầu gây nghiện nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ ngộ độc và hủy hoại nhân cách người sử dụng.

Đổi mới phương thức truyền thông: Buổi sinh hoạt không chỉ dừng lại ở các bài phát biểu một chiều mà còn lồng ghép các hình ảnh trực quan, clip ngắn minh họa, cùng phần Hỏi - Đáp có thưởng. Các câu hỏi tình huống thực tế đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia phát biểu, thảo luận và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Học sinh tích cực tham gia phần giao lưu, hỏi đáp về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Quán triệt quy định và cam kết thi đua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã phổ biến lại các nội dung cốt lõi của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời nhắc lại nội quy, quy định thi đua của nhà trường. Đại diện các chi đoàn đã cùng ký cam kết thực hiện nghiêm túc mục tiêu xây dựng "Trường học không khói thuốc".

Thông điệp Đoàn trường gửi gắm qua buổi sinh hoạt là: Mỗi đoàn viên, thanh niên THPT Hồng Lĩnh không chỉ dừng lại ở việc NÓI KHÔNG với thuốc lá và thuốc lá điện tử cho riêng mình, mà cần chủ động trở thành một tuyên truyền viên tích cực - sẵn sàng vận động bạn bè, người thân cùng từ bỏ thói quen có hại này, góp phần xây dựng môi trường văn hóa học đường văn minh, an toàn và lành mạnh.

Trong thời gian tới, Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm tra, giám sát, kết hợp với gia đình và chính quyền địa phương nhằm giữ vững môi trường giáo dục an toàn, kiên quyết nói không với khói thuốc!