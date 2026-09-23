Tiếp sức các em đến trường

Vừa bước chân vào nhà, ông Loan đã thấy vợ chồng ông Đức cùng cô cháu gái đang lau chùi, ngắm nghía một chiếc xe đạp mới tinh dựng bên hiên.

- Ông bà mua tặng cháu chiếc xe đẹp quá!

- Ông vào chơi! Chiếc xe này không phải vợ chồng tôi mua đâu, cháu vừa được tặng đấy! - ông Đức tươi cười đáp.

- Ai tặng cháu vậy? - ông Loan tìm hiểu.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vĩnh Tuy tặng từ chương trình “Chắp cánh ước mơ - Tiếp sức các em vươn lên” vận động hội viên, nhà hảo tâm chung tay lập quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị năm học mới, từ nguồn quỹ, phường đã tặng 17 chiếc xe đạp cùng sách, vở... cho các cháu thuộc hộ chính sách, hộ khó khăn có thành tích tốt trong học tập. Cháu gái tôi cũng may mắn được nhận chiếc xe này đấy! - ông Đức hồ hởi kể.

Nghe bạn chia sẻ, ông Loan vô cùng cảm động. Viết thư gửi Người Xây Dựng, ông Loan cho rằng, món quà tuy không lớn nhưng thật sự thiết thực, giúp các cháu có thêm điều kiện đến trường và tiếp thêm động lực để những học sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan, học tốt. Đây cũng là cách trao gửi niềm tin, sự yêu thương của cộng đồng, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.