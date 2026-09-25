Ngày 27/9 diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra

Đây là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Theo kế hoạch năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức đánh giá tiếng Anh ở Bậc 3, Bậc 4 và Bậc 5, tương ứng các trình độ B1, B2 và C1 trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Về hình thức, các kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức được thực hiện trên máy tính; bài thi đánh giá các kỹ năng Đọc, Nghe, Viết và Nói.

Với hình thức thi này, phần Đọc, Nghe, Viết thực hiện trên máy tính, phần Nói được tổ chức theo hình thức vấn đáp trên máy tính. Thí sinh tham gia cần lưu ý thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình dự thi. Sau đợt thi ngày 27/9, Trường Đại học Ngoại ngữ còn các đợt thi chuẩn đầu ra tiếng Anh vào các ngày 25/10, 29/11 và 27/12/2026.