Phường An Hải bế giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức

Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Khóa học nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và hiệu quả sử dụng tiếng Anh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Khóa học có sự tham gia của 30 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phường. Trong 12 tuần, các học viên được trang bị, củng cố kiến thức và kỹ năng tiếng Anh giao tiếp thực tế, gắn liền với nhu cầu công việc và đời sống hằng ngày.

Báo cáo đánh giá kết quả khóa học cho thấy, sau 12 tuần các học viên đã tiến bộ rõ rệt về khả năng sử dụng tiếng Anh, tự tin hơn trong giao tiếp và diễn đạt.

Bên cạnh việc củng cố từ vựng và cấu trúc câu, học viên còn được rèn luyện các kỹ năng tương tác để trình bày vấn đề một cách mạch lạc, thuyết phục.

Những kiến thức và kỹ năng từ khóa học là nền tảng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực tiếng Anh trong giao tiếp công vụ, đặc biệt là khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến yếu tố nước ngoài, đối ngoại, du lịch và hội nhập, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực của các học viên trong suốt 12 tuần qua. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần tự học, chủ động rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Việc duy trì thói quen học tập và thực hành thường xuyên sẽ giúp các học viên nâng cao phản xạ giao tiếp, vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Lớp bồi dưỡng này là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường An Hải đủ năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh hội nhập, phát triển du lịch, dịch vụ và đối ngoại.

Dịp này, ban tổ chức đã biểu dương các học viên có thành tích xuất sắc và trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho tập thể lớp.