Ngành Y tế công cộng của hai trường y trọng điểm vào top 300 thế giới

Theo dữ liệu từ Bảng xếp hạng Toàn cầu các Ngành học (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS 2026) do tổ chức ShanghaiRanking Consultancy công bố, lĩnh vực Khoa học Y khoa của Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Sự cải thiện thứ hạng này tập trung ở nhóm ngành Y tế công cộng và Y học lâm sàng tại các cơ sở đào tạo y dược hàng đầu cả nước.

Kỳ xếp hạng GRAS 2026 đã tiến hành đánh giá hơn 5.000 trường đại học tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, công bố thứ hạng cho khoảng 2.000 cơ sở giáo dục xuất sắc ở 57 ngành học thuộc 5 lĩnh vực lớn.

Trong nhóm Khoa học Y khoa, hai cơ sở đào tạo trọng điểm trực thuộc Bộ Y tế ghi nhận kết quả rất tích cực ở ngành Y tế công cộng.

Cụ thể, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục đà tăng tiến khi vươn từ nhóm 301-400 năm trước lên nhóm 201-300 thế giới năm nay; đồng thời ngành Y học lâm sàng của nhà trường giữ vững vị thế ổn định ở nhóm 401-500 toàn cầu.

Cùng với đó, Đại học Y Dược TP.HCM cũng ghi dấu ấn đáng chú ý khi ngành Y tế công cộng đạt vị trí trong nhóm 201-300 thế giới.

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực đồng bộ của các đơn vị đào tạo y dược trọng điểm trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường công bố trên các tạp chí y học uy tín, qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của y tế Việt Nam.