Cô gái Nghệ An giành 5 học bổng thạc sĩ quốc tế

Nhận tin học bổng giữa buổi dạy trực tuyến

Đang dạy trực tuyến, Giang thấy email mới hiện trên điện thoại. Cô định chờ hết buổi mới đọc, nhưng khi lướt nhanh, chữ “Congratulations” khiến cô không tin vào mắt mình. Đó là thông báo trúng tuyển học bổng Stipendium Hungaricum mà Giang đã chờ đợi từ lâu.

Cô cố giữ bình tĩnh, tiếp tục dạy đến hết buổi rồi mới mở email đọc kỹ. Sau những lần ứng tuyển không thành công, cảm xúc đến trước cả niềm vui là sự nhẹ nhõm. Giang lập tức báo tin cho gia đình và bạn bè thân thiết.

“Lúc ấy, mình mới thực sự tin rằng, mình có cơ hội sang châu Âu học thạc sĩ. Việc đi học ở nước ngoài, từ một kế hoạch đã trở thành điều có thể xảy ra”, Giang nhớ lại.

Nguyễn Thị Hương Giang tốt nghiệp Xuất sắc ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), với GPA 3.8/4.0.

Giang tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) năm 2025. Cô có 4 năm liên tiếp đạt danh hiệu 'Sinh viên Xuất sắc', nhận danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố Hà Nội, năm học 2022 - 2023.

Trong thời gian học, Giang từng là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường. Cô cũng nhận học bổng trao đổi toàn phần tại ĐH Thaksin, Thái Lan.

5 học bổng thạc sĩ Giang nhận được có mức hỗ trợ khác nhau. Bên cạnh Stipendium Hungaricum và học bổng Chính phủ New Zealand Manaaki, cô nhận học bổng MUMA tại ĐH Vrije Universiteit Brussel (Bỉ), hỗ trợ 3.000 Euro. 2 cơ hội tại Ai Len, gồm miễn giảm 50% học phí ở ĐH Maynooth và hỗ trợ 7.000 Euro học phí tại University College Dublin.

Dù có nền tảng học tập tốt, Giang chưa từng chắc chắn mình sẽ nhận học bổng. Cô lo sức cạnh tranh của hồ sơ, đồng thời lúng túng khi có nhiều mối quan tâm: Giáo dục đa ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ và đào tạo giáo viên.

Sau nhiều lần sửa hồ sơ, Giang tập trung chia sẻ những điều đã học, trải nghiệm giảng dạy và hướng nghiên cứu. “Mình không thể biết hồ sơ của mình sẽ được đặt cạnh những ai. Thay vì cố đoán hội đồng thích điều gì, mình tập trung thể hiện mình là ai, đã trải nghiệm những gì và muốn đi theo hướng nào”, cô chia sẻ.

Với Giang, kết quả giúp cô tin hơn vào giá trị trải nghiệm.

Hương Giang tại Budapest, Hungary.

Chọn Hungary từ câu hỏi ở lớp học ở Việt Hải

Giữa các cơ hội, Giang chọn chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ tại ĐH Eötvös Loránd (ELTE), Hungary. Quyết định ấy gắn với một câu hỏi cô mang theo từ lần dạy tình nguyện năm 2023.

Khi đến Việt Hải (Hải Phòng), Giang nhận thấy, địa phương thu hút khách du lịch nước ngoài, nhưng trẻ em có ít cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh. Cô thử tăng hoạt động giao tiếp trong lớp, thay vì chỉ tập trung truyền đạt kiến thức.

Sau khoảng 2 tuần, các em bắt đầu chủ động dùng tiếng Anh để giao tiếp, thay vì chỉ nhớ và lặp lại bài học. “Nếu phương pháp của giáo viên có thể tạo ra khác biệt như vậy, giáo viên cần được đào tạo thế nào để giúp nhiều người học hơn? Mình muốn hiểu sâu hơn về giáo dục và nghiên cứu, để sau này có thể tham gia đào tạo giáo viên tiếng Anh”, Giang nói.

Hương Giang tại ĐH Eötvös Loránd (ELTE), Hungary, nơi cô theo học thạc sĩ ngành Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Trải nghiệm tại Thái Lan tiếp tục giúp cô vững tin vào lựa chọn này. Đứng trước học sinh có nền tảng ngôn ngữ khác nhau, Giang phải quan sát và điều chỉnh cách giao tiếp để các em cùng tham gia. Cô đưa câu chuyện ấy vào hồ sơ, cho thấy, nhu cầu học tiếp bắt nguồn từ những tình huống giảng dạy cụ thể.

ELTE thu hút Giang bởi chương trình kết hợp lý thuyết với thực hành giảng dạy. Hỗ trợ tài chính từ học bổng giúp cô yên tâm học tập. Dù tiếc khi từ chối các cơ hội khác, Giang ưu tiên nơi phù hợp với hướng phát triển của mình.

Sau tuần học đầu tiên, cô đã được nghe bạn bè từ Georgia, Mỹ, Kazakhstan chia sẻ trải nghiệm giáo dục. Những cuộc trò chuyện mở ra góc nhìn mới cho Giang.

“Mình không kỳ vọng mọi thứ dễ dàng ngay từ đầu. Mình muốn 'biết nhìn một vấn đề giáo dục từ nhiều góc độ' và đưa những điều học được trở lại thực tế giảng dạy”, cô chia sẻ.

Ảnh: NVCC