"Tiếp lửa" cho đội bóng quê hương

Chiều 11-10, các khán đài trên sân vận động 19-8 Nha Trang sẽ lại rộn ràng tiếng trống, tiếng kèn cổ vũ; bầu không khí bóng đá náo nhiệt sẽ trở lại khi đội bóng chủ nhà Khatoco Khánh Hòa tiếp đón ứng viên vô địch Công an nhân dân. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà của Khatoco Khánh Hòa tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027. Trải qua nhiều thăng trầm, ngọn lửa tình yêu dành cho đội bóng quê hương của người hâm mộ phố biển vẫn luôn cháy bỏng.

Chuyến xe 45 chỗ trong ký ức

Ký ức về những chuyến xe 45 chỗ chầm chậm đỗ trước cổng sân vận động 19-8 chiều hôm trước trận đấu xa nhà vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của những người yêu mến bóng đá phố biển. Những cổ động viên tay quàng chiếc trống hội, kèn tây, cầm vội ổ bánh mì chả cá Nha Trang hối hả bước lên xe. Chuyến xe lăn bánh xuyên đêm, mang theo tiếng hát rộn rã qua những cung đường sương giăng Gia Lai, hòa vào dòng người nhộn nhịp TP. Hồ Chí Minh hay xuôi về tận miền Tây sông nước... trong những lần đội bóng phố biển thi đấu xa nhà. Để tiếng hô "Khánh Hòa cố lên!" vang lên giữa khán đài đội bạn qua hàng chục năm, qua những thăng trầm của đội bóng, các cổ động viên phải có tình yêu rất lớn với bóng đá phố biển mới có thể duy trì được.

Các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa trong giờ tập luyện.

Họ yêu bóng đá phố biển có lẽ không hẳn vì danh hiệu mà vì tinh thần "không ngán ngại bất kỳ ai" của đội bóng. Thứ "bóng đá ngổ ngáo" ấy từng làm chao đảo những "tượng đài" V-League một thời như: Cảng Sài Gòn, Bình Dương, Long An hay Hoàng Anh Gia Lai. Đối thủ càng mạnh, đôi chân của những cầu thủ phố biển lại càng bay nhảy.

Nhìn lại hành trình hơn 15 năm trở lại đây, bóng đá Khánh Hòa như một con tàu đi qua nhiều giông bão: Từ V-League rớt xuống hạng Nhất, thậm chí rơi thẳng xuống hạng Nhì rồi nhẫn nại thăng hạng... Đã có lúc đội bóng phải chuyển giao toàn bộ cho một địa phương khác, có mùa giải còn phải đi mượn sân của tỉnh khác để làm sân nhà. Có những mùa bóng mà cơ hội thăng hạng tưởng như đã nằm trọn trong tầm tay, nhưng rồi những khoảng trống hậu trường, thiếu hụt kinh phí hay hụt hơi lực lượng đã không biến cơ hội thành hiện thực.

Tìm về bản sắc

Sau những thăng trầm, bản sắc bóng đá phố biển dường như đang được hồi sinh trong mùa giải này. Bước vào mùa giải 2026 - 2027, Khatoco Khánh Hòa sử dụng dàn cầu thủ "cây nhà lá vườn" làm nòng cốt. Huấn luyện viên Võ Đình Tân cũng chiêu mộ được nhiều cái tên từng khoác áo Khánh Hòa trở về thi đấu. 2 trận đã qua, 1 trận hòa ở vòng 1 giải hạng Nhất (trên sân Xuân Thiện Phú Thọ) và 1 trận thua ở Cúp Quốc gia (trước Trường Đại học Văn Hiến), ít nhiều người hâm mộ bóng đá phố biển đã có thể hình dung về lối chơi, cách tiếp cận trận đấu có phần cẩn trọng, chắc chắn, phòng thủ chặt chẽ và tìm cơ hội phản công đã là bản sắc để bóng đá Khánh Hòa vượt khó trong nhiều năm qua.

Thử thách lớn đầu tiên trên sân nhà 19-8 lúc 17 giờ ngày 11-10 chính là Công an nhân dân - ứng viên nặng ký nhất cho tấm vé thăng hạng mùa này. Trước đối thủ vượt trội, đội bóng Khatoco Khánh Hòa chắc chắn sẽ phải giăng ra thế trận phòng ngự lỳ lợm nhất. Nhưng trên hết, người hâm mộ chờ đợi tinh thần thi đấu rực lửa, không chút e ngại từ đội nhà. Trận đấu này cũng đánh dấu màn ra mắt của tân binh người Ukraine - chân sút Oleksandr Kurakin. Với chiều cao 1m92, trưởng thành từ các học viện bóng đá Slovakia, Ba Lan, Đan Mạch, khả năng "không chiến" cùng những cú sút uy lực bằng cả hai chân của tiền đạo 20 tuổi này hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho hàng công của đội bóng phố biển.

Giữa bầu không khí sục sôi trước giờ bóng lăn, tình yêu và niềm tin của các thế hệ cổ động viên lại hòa chung một nhịp đập. Ông Trần Văn Hùng (72 tuổi) - cổ động viên kỳ cựu đã theo chân đội bóng từ những ngày đầu cho biết: "Bóng đá Khánh Hòa có thể thua về lực lượng hay tiền bạc, nhưng chưa bao giờ thua về tinh thần thi đấu và sự ngổ ngáo. Trận gặp Công an nhân dân tới đây tuy khó khăn nhưng chỉ cần các cầu thủ thi đấu hết mình, giữ đúng chất lỳ lợm của đội bóng phố biển, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ hết mình". Cổ động viên trẻ Nguyễn Minh Quân (phường Nha Trang) hồ hởi chia sẻ: "Em đã chuẩn bị sẵn trống, kèn và những băng rôn mới. Dù đối thủ có mạnh đến đâu, khán đài B vẫn sẽ biến thành "chảo lửa" để làm điểm tựa tinh thần cho đội bóng. Mùa giải này, chúng em mong muốn đội bóng sẽ lại chứng tỏ được bản sắc của mình, nếu thăng hạng được thì càng vui".

Mùa giải đã bắt đầu, những chuyến xe 45 chỗ lại có thể lăn bánh, tình yêu của cổ động viên dành cho đội bóng quê hương dường như vẫn vẹn nguyên. Họ mong đội bóng Khánh Hòa sẽ lại ngổ ngáo, cống hiến, nhiệt thành. Và trong tâm thức của mỗi người đều hy vọng vào một ngày không xa, tiếng hò reo ăn mừng thăng hạng V-League của đội bóng Khatoco Khánh Hòa sẽ có dịp vang vọng khắp nẻo đường.

Mùa giải 2026 - 2027, Khatoco Khánh Hòa triển khai bán vé vào sân bằng hình thức trực tuyến qua website: https://khatocokhanhhoa.vn/. Khán giả mua vé online sẽ nhận vé về điện thoại, chỉ cần xuất trình mã QR cho bộ phận kiểm soát tại cổng để vào sân tiếp lửa cho đội nhà.