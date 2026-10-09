HLV John Herdman muốn Indonesia trở thành 'khách quen' tại World Cup

HLV John Herdman vừa cùng đội tuyển Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết.

HLV John Herdman vừa giúp tuyển Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh hiệu này là cột mốc nổi bật trong hành trình HLV John Herdman tái thiết tuyển Indonesia. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh khẳng định đây mới chỉ là bước đầu tiên của quá trình biến đội bóng xứ vạn đảo thành thế lực mới của bóng đá châu Á.

Đáng chú ý, trong một phát biểu mới đây trước truyền thông, HLV John Herdman tuyên bố muốn Indonesia nằm trong top 4 châu Á và thường xuyên góp mặt tại World Cup.

“Đây là tư duy cần phải được khắc sâu vào tâm trí các cầu thủ Indonesia. Chúng tôi muốn đưa tập thể này vươn tới đẳng cấp ổn định trong top 4 châu Á và trở thành khách quen tại các kỳ World Cup”, HLV John Herdman nhấn mạnh.

Vị chiến lược gia 51 tuổi cho rằng Indonesia hiện đang có những cầu thủ giỏi trong đội hình và họ hoàn toàn có đủ tiềm năng để hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

“Tài năng của các cầu thủ đã được chứng thực. Chúng tôi tự tin rằng Indonesia đang trên đà hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 đội tuyển mạnh nhất châu Á. Chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại vòng loại World Cup. Hy vọng kinh nghiệm đó sẽ giúp ích”, HLV Herdman chia sẻ.

John Herdman bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Indonesia từ tháng 1/2026 với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 1/2028. Kể từ thời điểm nhà cầm quân người Anh tiếp quản đội bóng, thứ hạng FIFA của Indonesia cũng có sự cải thiện.

Theo đó, đội bóng xứ vạn đảo đã tăng từ vị trí 122 lên hạng 116 thế giới. Cùng với chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, những bước tiến này giúp HLV Herdman có thêm niềm tin vào hướng phát triển mà ông và Liên đoàn Bóng đá Indonesia đang theo đuổi.

“Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực làm việc chăm chỉ và hợp tác của cả tập thể.

Đây không chỉ là câu chuyện của 23 cầu thủ và một huấn luyện viên, mà còn ghi nhận vai trò của Liên đoàn Bóng đá Indonesia, của Chủ tịch Erick Thohir cùng các thành viên ban điều hành, những người đã xây dựng hệ thống, cấu trúc và mang về những gương mặt mới để khỏa lấp khoảng trống”, HLV Herdman tuyên bố.

Tuyển Indonesia có sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua.

Theo chiến lược gia người Anh, Indonesia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và thậm chí họ còn chưa đạt đến giới hạn cao nhất.

“Chúng tôi vẫn đang trong quá trình phát triển liên tục. Thậm chí, chúng tôi còn chưa đưa đội hình mạnh nhất của Indonesia ra sân cùng nhau”, Herdman từng chia sẻ hồi tháng 9/2026.

Nhà cầm quân 51 tuổi cũng để ngỏ khả năng tiếp tục bổ sung nhân sự trước Asian Cup 2027, giải đấu được xem là một trong những thước đo quan trọng cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Indonesia.

Niềm tin của Herdman còn đến từ kinh nghiệm mà chính ông từng trải qua khi dẫn dắt đội tuyển Canada. Trong giai đoạn làm việc với đội bóng Bắc Mỹ, Herdman chứng kiến Canada có bước tiến lớn trên bảng xếp hạng FIFA.

“Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Suốt thời gian tôi huấn luyện ở Canada, chúng tôi đã vươn từ vị trí thứ 97 lên hạng 32 thế giới. Chúng tôi từng là đội bóng tầm trung không thể giành vé dự World Cup, xếp thứ 7 hoặc thứ 8 ở khu vực CONCACAF, rồi sau đó leo lên vị trí số một CONCACAF. Vì vậy, mọi thứ đều khả thi”, Herdman bày tỏ.

Chính trải nghiệm đó khiến nhà cầm quân người Anh tin rằng Indonesia cũng có thể tạo ra bước nhảy vọt nếu duy trì được định hướng phát triển ổn định trong thời gian dài.