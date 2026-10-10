Thống kê trận đấu SC Braga 1-3 Sporting CP: Sporting CP ngược dòng ngoạn mục

Sau quãng thời gian xuống hạng đầu thập niên 1990 thể kỷ trước, Câu lạc bộ Công an Hà Nội từng bước tìm lại vị thế ở sân chơi cao nhất. Năm 1995, đội giành quyền trở lại giải các đội mạnh toàn quốc và ngay trong năm ấy tiến vào chung kết Cúp Quốc gia. 4 năm sau, một thế hệ cầu thủ mới đưa Câu lạc bộ Công an Hà Nội đến chức vô địch Dunhill Cup, rồi tiếp tục duy trì vị thế của một đội bóng có khả năng cạnh tranh ở những giải đấu lớn - đó cũng là giai đoạn bóng đá Việt Nam đứng trước bước chuyển sang chuyên nghiệp.