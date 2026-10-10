Thúc đẩy phong trào thể thao phát triển sâu rộng

Môn Taekwondo được tổ chức thi đấu tại xã Tánh Linh. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn của các VĐV Taekwondo tại giải

Đưa các môn thi đấu về nhiều xã, phường

Theo ông Hồ Văn Chương - Phụ trách Phòng Thể thao quần chúng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, thay vì tập trung các môn thi đấu tại một địa điểm, Ban Tổ chức ưu tiên đưa các môn về tổ chức tại nhiều xã, phường trong tỉnh nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào TDTT cơ sở. Theo đó, nhiều môn thi đấu được tổ chức tại Tánh Linh, Đức Trọng, Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Phan Thiết…

Theo lịch trình, Đại hội TDTT cấp xã được tổ chức từ tháng 11/2025 đến tháng 5/2026. Tiếp đó, Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026 diễn ra từ tháng 2 - 9/2026, chia thành 2 giai đoạn.

Môn bóng chuyền được tổ chức tại phường Nam Gia Nghĩa. Trong ảnh, đội bóng nữ Cụm 5 giành Cúp vô địch bóng chuyền đại hội

Giai đoạn 1, từ tháng 2 - 8/2026, các môn thi đấu được tổ chức tại các xã, phường, đặc khu trong tỉnh, gồm 14 môn: việt dã - leo núi Tà Cú, pickleball, xe đạp, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, bóng chuyền hơi nữ, bơi, cầu lông, bóng đá nam 11 người, bóng chuyền (nam, nữ), karate, taekwondo và võ thuật cổ truyền.

Giai đoạn 2 diễn ra trong tháng 9/2026, gồm Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và thi đấu 8 môn còn lại: futsal nam, vovinam, billiards, chạy cà kheo, điền kinh, kéo co, bắn nỏ - bắn ná và đẩy gậy. Các môn được tổ chức tập trung tại các phường: Xuân Hương - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Bình Thuận và Phan Thiết.

Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thi đấu xuất sắc, dẫn đầu bảng xếp hạng đại hội năm nay. Trong ảnh, đội kéo co nam Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trong một trận thi đấu

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại hội có 3.120 lượt vận động viên (VĐV), gồm 2.104 lượt nam và 1.016 lượt nữ, của 47 đoàn thể thao tham gia tranh tài. Trong đó có 20 cụm địa phương và 27 cơ quan, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp. Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 998 huy chương cho các VĐV, gồm 292 huy chương vàng (HCV), 291 huy chương bạc (HCB) và 415 huy chương đồng (HCĐ).

Dẫn đầu bảng xếp hạng là đoàn thể thao Sở Giáo dục và Đào tạo với 105 HCV, 66 HCB và 42 HCĐ. Đây cũng là đơn vị có lực lượng tham gia nổi bật ở nhiều môn thi đấu. Đứng thứ 2 là đoàn thể thao Cụm 5, gồm các phường, xã khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm, với 25 HCV, 32 HCB và 39 HCĐ. Cụm 19, gồm các xã trong khu vực Tánh Linh, xếp thứ ba với 21 HCV, 2 HCB và 18 HCĐ. Đáng chú ý, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo cũng là đơn vị dẫn đầu khối các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, trường học và doanh nghiệp của tỉnh tại đại hội năm nay.

Đội kéo co nữ thôn Ka Ming, Cụm 4, vô địch nội dung kéo co nữ

Tạo đà cho phong trào phát triển

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Những thay đổi này tác động đến quy mô, tiến độ triển khai, công tác vận động xã hội hóa và việc huy động các nguồn lực hỗ trợ trong quá trình tổ chức.

Cùng với những khó khăn về kinh phí, theo đánh giá, một số xã, phường chưa tích cực tham gia các hoạt động trong cụm thể thao. Kinh phí còn hạn chế nên một số địa phương, đơn vị chưa thể tham gia đầy đủ các môn trong chương trình. Một số địa phương không tham gia hoặc chỉ đăng ký những môn thể thao thế mạnh...

Tuy vậy, Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026 vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điểm nổi bật là đại hội được tổ chức đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh. 100% xã, phường, đặc khu trong tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển phong trào TDTT quần chúng, thu hút người dân tham gia rèn luyện sức khỏe trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều VĐV trẻ triển vọng được phát hiện qua các môn thi đấu tại Đại hội lần này. Trong ảnh: Các VĐV tranh tài môn bơi tại đại hội

Đại hội được tổ chức với quy mô lớn, tạo sự kết nối giữa các vùng, các địa phương và các lực lượng khác nhau, qua đó thể hiện tinh thần hội tụ của Lâm Đồng sau sắp xếp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh chuẩn bị tốt lực lượng, tăng cường huấn luyện, thi đấu cọ xát; bảo đảm kinh phí, dinh dưỡng, y tế, trang thiết bị và hậu cần cho đoàn thể thao. Đồng thời, tăng cường quản lý VĐV, tập trung chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Lễ khai mạc và bế mạc đại hội năm nay tạo dấu ấn về hình ảnh, truyền thông, góp phần quảng bá vùng đất Lâm Đồng giàu bản sắc, thiên nhiên tươi đẹp, con người năng động, nghĩa tình. Qua đại hội, nhiều VĐV trẻ triển vọng được phát hiện, là nguồn để tuyển chọn, đào tạo tham gia các giải quốc gia, quốc tế trong tương lai. Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch