U17 Việt Nam tiếp tục 'thử lửa', chuẩn bị cho U17 World Cup 2026

Hai đội hòa nhau 3-3 sau hai hiệp đấu. HLV Cristiano Roland tạo điều kiện để toàn bộ cầu thủ được ra sân, thể hiện năng lực trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị ở nước ngoài.

HLV Cristiano Roland nhắc nhở các học trò trước trận đấu

Đây là trận đấu tập tiếp theo trong kế hoạch hoàn thiện chuyên môn của U17 Việt Nam trước VCK FIFA U17 World Cup 2026. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã lần lượt cọ xát với U23 Hà Nội, U19 VPF, CLB V.League Hà Nội và U19 Công an Hà Nội.

Việc liên tục thi đấu với các đối thủ có trình độ và độ tuổi khác nhau giúp ban huấn luyện đánh giá sát hơn phong độ, khả năng phối hợp cũng như mức độ thích nghi chiến thuật của từng cầu thủ.

Đây cũng là cơ hội để các tuyển thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và tăng cường sự gắn kết trong đội hình.

U17 Việt Nam (áo xanh) hoà 3-3 với U19 Hà Nội

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu tập trước khi lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 19.10, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày.

Sau đó, đội tiếp tục di chuyển sang UAE để tập luyện thêm khoảng 10 ngày, trước khi đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.

Với lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup, công tác chuẩn bị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ban huấn luyện cần tận dụng quỹ thời gian còn lại để hoàn thiện nền tảng thể lực, điều chỉnh chiến thuật và lựa chọn đội hình phù hợp.

Các trận đấu tập trong nước sẽ giúp các tuyển thủ chuẩn bị tốt hơn trước khi đi tập huấn

Những trận đấu tập trong nước không chỉ nhằm kiểm tra phong độ mà còn giúp các cầu thủ làm quen với áp lực thi đấu trước những thử thách lớn.

VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12, với 48 đội tuyển chia thành 12 bảng. Sau vòng bảng, 24 đội đứng nhất, nhì cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Tại giải, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng ba đối thủ là U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.