Chị Ngân Thị Khương và thành tích với cây nỏ

VĐV Ngân Thị Khương (bìa phải) thi đấu trong Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Người phụ nữ dân tộc Thái Ngân Thị Khương tới từ bon Bu Păh, xã Trường Xuân, lần đầu tham gia thi đấu môn thi bắn nỏ - ná tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh 2026 đã giành thành tích rất ấn tượng với 1 huy chương Vàng (HCV), 1 huy chương Đồng (HCĐ) cá nhân và 2 HCĐ đồng đội. Thành tích của chị tới từ cánh tay vững, đôi mắt tinh và tinh thần luyện tập chăm chỉ.

“Bon Bu Păh chúng tôi có truyền thống thể thao rất mạnh, các môn phong trào từ bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, kéo co đều được người dân luyện tập rất đều đặn. Đặc biệt môn bắn nỏ - bắn ná, dù là môn mới đưa vào thi đấu chính thức nhưng đã có nhiều thành viên luyện tập từ vài năm nay. Tôi cũng may mắn được các anh chị hướng dẫn, chỉ dạy các kỹ thuật bắn nỏ, bắn ná để tham gia thi đấu”, chị Ngân Thị Khương cho biết.

Đội tuyển bắn nỏ - bắn ná xã Trường Xuân tham gia ĐH TDTT tỉnh năm 2026

Ở bon Bu Păh, phong trào luyện tập thể dục thể thao đã trở thành nếp sống quen thuộc của cư dân. Sau những giờ làm việc trên đồng ruộng, chăm sóc tiêu, cà phê, bà con lại luyện tập thể thao, vừa vui, vừa khỏe. Anh Hoàng Văn Đương cũng là một thành viên tiêu biểu trong phong trào rèn luyện thể thao. Đặc biệt, là người dân tộc Nùng, anh Đương có sẵn nền tảng bắn nỏ từ lâu. Với anh, quê hương Bu Păh - nơi hội tụ cộng đồng người Dao, Tày, Thái, M’nông, Kinh… đang xây dựng nông thôn mới rất tiến bộ, trong đó phong trào rèn luyện thể thao mỗi buổi chiều thường xuyên diễn ra.

Được giao nhiệm vụ đào tạo VĐV bắn nỏ - ná, anh Đương đã hướng dẫn chị Ngân Thị Khương từ kỹ thuật cơ bản như: lên dây, điều chỉnh hướng tên, kỹ thuật ngắm… Thời gian luyện tập không dài nhưng chị Khương nắm kỹ thuật rất nhanh, thực hiện rất tốt. Và trong giải thi đấu, đối mặt với những vận động viên rất có thực lực, chị Khương đã giành được thành tích xuất sắc.

“Có nhiều VĐV tới từ các địa phương, đơn vị được rèn luyện lâu dài, có huấn luyện viên bài bản, thi đấu rất xuất sắc. Tôi khi bước vào giải đấu chỉ nhắc mình bình tĩnh, mắt sáng, tay vững, điều chỉnh hướng mũi tên cho thật thẳng, đường tên đi chuẩn, chạm đúng bia để đạt điểm cao”, chị Ngân Thị Khương nhớ lại.

Thành tích của đội tuyển bán nỏ - ná xã Trường Xuân và thành tích cá nhân của chị Ngân Thị Khương đã khiến cư dân bon Bu Păh rất vui. Đặc biệt, bà con ấn tượng với phong cách thi đấu của chị Khương, bình tĩnh, tự tin trước các đối thủ mạnh. Thành tích của đội đã khiến phong trào tập luyện thể dục thể thao của bà con được động viên khích lệ, lan tỏa nâng cao sức khỏe.

Chị Ngân Thị Khương đang tập bắn nỏ

“Chị Ngân Thị Khương không chỉ là một VĐV thể thao có thành tích của xã Trường Xuân, chị còn là một đảng viên gương mẫu, từng là bí thư chi bộ thôn 4 trước khi sáp nhập vào bon Bu Păh. Tinh thần hăng say thể thao của chị Khương, anh Đương cũng như các anh chị đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao trong bon, chiều chiều các sân chơi đều đầy ắp người luyện tập”, anh Chu Minh Tiến, Bí thư Đoàn xã Trường Xuân thông tin. Anh Chu Minh Tiến cho biết, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân cũng là một mục tiêu quan trọng để Trường Xuân nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo dựng một nông thôn sống động, vui tươi và tràn đầy sức sống.