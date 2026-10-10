Ronaldo cán mốc 980 bàn thắng, Al Nassr áp sát ngôi đầu

Sau những ồn ào liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo trở lại Al Nassr và nhanh chóng chứng minh giá trị. Trước trận đấu, người hâm mộ đội chủ nhà đồng thanh hô vang tên CR7, đồng thời giương biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ dành cho siêu sao 41 tuổi.

Không phụ sự kỳ vọng, Ronaldo mở tỷ số ngay phút 23. Từ cú sút uy lực của Kingsley Coman khiến thủ môn Abdullah bắt bóng không dính, CR7 nhanh chân đá bồi cận thành, đưa Al Nassr vượt lên dẫn trước.

Ronaldo tiến gần hơn đến cột mốc 1000 bàn thắng - Ảnh: Al Nassr

Pha lập công này đánh dấu bàn thắng thứ 980 trong sự nghiệp của Ronaldo, giúp anh tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện chỉ còn cách mục tiêu đúng 20 pha lập công.

Đến phút 35, Samu Costa nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu sau quả phạt góc của Joao Felix. Sang hiệp hai, Coman hoàn tất chiến thắng 3-0 bằng tình huống phản công và dứt điểm chính xác ở phút 77.

Giành trọn 3 điểm, Al Nassr có 19 điểm, vươn lên vị trí thứ hai Saudi Pro League, bằng điểm Al Qadsiah nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử.

Ghi bàn

Al Nassr: Ronaldo (23'), Costa (35', Felix), Coman (77', Mane)

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Martinez, Aman; Coman, Samu Costa, Al Khaibari, Mane; Felix, Ronaldo

Al Diriyah: Abdullah; Al Faraj, Mbemba, Djimsiti, Al Sibyani; Gueye, Lajami; Millot, Oscar Rodriguez, Boulbina; Nunez